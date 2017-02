Teil 1 der Traditionsveranstaltung findet von 17. bis 19. Februar statt

KEPPELN. Vom 17. bis 19. Februar ist es wieder so weit. Dann findet auf dem Hötzenhof der Familie Terhoeven-Urselmans in Keppeln Teil 1 des „Keppelner Springfestivals 2017“ statt. Knapp 1.000 Nennungen liegen dem Veranstalter in diesem Jahr vor.

Das erste von zwei Turnierwochenenden startet am Freitag, 17. Februar, traditionell mit dem Keppelner Springpferdemeeting, bei dem der Nachwuchs unter dem Sattel zu Beginn der Saison in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M die besondere Keppelner Turnieratmosphäre schnuppern kann. Los geht es um 10 Uhr.

Der Samstagvormittag, 18. Februar, gehört in diesem Jahr weitgehend den Nachwuchsreitern, die sich bereits ab 8 Uhr in Springwettbewerben und -prüfungen bis zur Klasse L im Parcours messen. Erster sportlicher Höhepunkt am Samstag ist auch in diesem Jahr die Ponyspringprüfung der Klasse M, die sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Magneten für die besten Nachwuchsreiterinnen und -reiter im Ponysattel entwickelt hat. Unter dem Motto „Sport trifft Show“ geht es dann am Samstagabend in der Keppelner Reithalle wieder rund. Nach dem furiosen Erfolg des rundum erneuerten Abendprogramms im vergangenen Jahr setzen die Keppelner Reiter auch 2017 wieder auf ein Mannschaftsspringen mit begleitendem Showprogramm.

Jede Mannschaft besteht aus je einem Reiter, der einen Parcours der Klasse E und L bewältigen muss, sowie zwei Reitern, die einen Parcours auf A-Niveau meistern müssen. Falls nötig, entscheidet ein Stechen auf A-Niveau. Zusätzlich muss jede Mannschaft ein kreatives Showprogramm darbieten, das in den Prüfungsverlauf eingebettet wird. Somit dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr nicht nur auf rasante Ritte, sondern auch auf bunte Kostüme und kreative Beiträge freuen. Das neue Konzept war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Jeder einzelne der sechs teilnehmenden Vereine hatte sich viele Gedanken gemacht – von der Teenie-Liebesgeschichte à la „Grease“ bis zur Voltigier-Vorführung auf allerhöchs­tem Niveau. Das Rennen um das kreativste Showprogramm machte 2016 der RV Kranenburg und Umgebung mit seinem Wildwest-Programm frei nach Winnetou – inklusive wilder Verfolgungsjagden zu Pferde und einer Tanzeinlage mit weit über 20 Teilnehmern. Das macht Lust auf mehr – und die Kranenburger sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei.

Seinen Abschluss findet das erste Turnierwochenende des Keppelner Springfestivals 2017 dann am Sonntag, 19. Februar, ab 8 Uhr. Zunächst gehört die Reithalle ganz den Dressurreitern, die in zahlreichen Reiterwettbewerben und in Dressurprüfungen bis zur Klasse A um Siege und Platzierungen wetteifern. Ab 12 Uhr findet das erste Turnierwochenende dann mit einer Springprüfung der Klasse A** und zwei L-Springen seinen Ausklang. Weitere Informationen, die genaue Zeiteinteilung und eine detaillierte Wegbeschreibung zur Reithalle gibt es im Internet unter www.rv-keppeln.de.