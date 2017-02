Polizei zieht Bilanz nach ersten Karnevalszügen im Gelderland

GELDERLAND. Der diesjährige Straßenkarneval begann am Sonntag, 19. Februar, mit den Umzügen in Kapellen, Wankum und Aldekerk. Gemeinsam mit den Ordnungs- und Jugendämtern führte die Polizei Jugendschutzkontrollen durch, um Alkoholmissbrauch zu verhindern. In diesem Zusammenhang wurden 150 Alkoholgebinde in Kapellen vernichtet. Zudem wurden in Kapellen zwei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, eine Strafanzeige wegen versuchter Gefangenenbefreiung, vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung, 14 Ingewahrsamnahmen und 14 Platzverweise erteilt. Ein 18-jähriger Mann aus Geldern bespuckte und beleidigte mehrere Polizeibeamte. Bei der Ingewahrsamnahme verletzte er einen 55-jährigen Polizeibeamten leicht durch einen Tritt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein 19-jähriger Mann aus Geldern versuchte einen Polizeibeamten wegzudrängen, als dieser einen anderen Mann in Gewahrsam nahm. Der 19-Jährige schlug dem Polizeibeamten gegen den Arm. Der Beamte blieb unverletzt. Der 19-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. In Wankum und in Aldekerk kam es nach Aussage der Kreispolizei zu keinen besonderen Vorkommnissen.