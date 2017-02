Öffnungszeiten zu Karneval

KREIS KLEVE. Die Dienststellen der Kreisverwaltung Kleve bleiben am Rosenmontag, 27. Februar 7, geschlossen. Am Donnerstag, 23. Februar (Altweiber), sind die allgemeinen Öffnungszeiten vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Zulassungsstellen für Kraftfahrzeuge und die Führerscheinstelle bei der Abteilung Straßenverkehr in Kleve und in Geldern sind am Donnerstag, 23. Februar, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ausländerbehörde bleibt am Donnerstag, 23. Februar, geschlossen. Sie öffnet ersatzweise am Freitag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr.