Feinste Artistik trifft auf die federleichte Poesie

ESSEN. Im GOP Varieté-Theater Essen gastiert vom 9. März bis zum 14. Mai die neue Show „Slow – In der Ruhe liegt die Kraft. Der Schweizer Claude Criblez ist ein Meister der federleichten Poesie, mit der er uns dazu bringen will das Leben ein wenig zu entschleunigen.

In dieser Show trifft feinste und dynamische Artistik auf die federleichte Poesie eines grandiosen Komikers. Claude Criblez – beglückend anders, mächtig beeindruckend und einfach saukomisch. Er lässt Fische und Katzen fliegen und treibt den Besuchern des GOP Varieté-Theaters Lachtränen in die Augen. Ihm zur Seite jagt eine Gruppe hochbegabter junger Artisten nach dem Schneller, Höher, Weiter. Fast könnten sie ihn mit ihrer musikalisch-athletischen Grandiosität aus seiner Schweizer Gelassenheit bringen. Aber Claude Criblez ist ein legendärer Könner seines Faches. Es kann so aufregend sein, zur Ruhe zu kommen. Gemeinsam sorgen sie für einen saukomischen und entspannenden Abend, nachdem man die Welt hoffentlich etwas gelassener sieht. Tickets gibt es ab 26 bis 39 Euro unter der Tickethotline: 02 01/24793-93 oder online unter variete.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die neue Show am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, in GOP Theater in Essen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Slow – In der Ruhe liegt die Kraft“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 21. Februar. Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.