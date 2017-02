Neuer Pächter für das

ELTEN. Das Kolpinghaus in Elten hat einen neuen Pächter: Ab 1. März werden Stephan Hell (33) und seine Frau Zsofia (33) den Betrieb übernehmen. „Es ist alles in trockenen Tüchern, den Pachtvertrag werden wir in den nächsten Tagen unterschreiben“, freut sich Heinz Loock vom Kolpinghaus-Verein. Aktuell laufen noch bauliche Maßnahmen, unter anderem erhält das Kolpinghaus eine Einbauküche. „Später wollen wir dann noch den Boden im neuen Saal und die sanitären Einrichtungen erneuern“, kündigt Loock an. Das Ehepaar Hell (er ist gelernter Kaufmann, sie Köchin) möchte ab dem zweiten Märzwochenende mit dem Restaurantbetrieb starten, der werktags zwischen 12 und 15 Uhr auch einen Mittagstisch vorsieht (montags ist Ruhetag). Abends soll es dann ein „à la carte“-Angebot geben.

