34 Zuggruppen, sechs Musikkapellen und der Spielmannszug Wankum mit dem Dreigestirn sind mit dabei

WANKUM. „Musik ist Trumpf bei Alt und Jung, wir feiern Karneval mit Schwung!“ – unter diesem Motto steht das kommenden Kleinkarnevalswochenende in Wankum. Am Samstag, 18. Februar, steigt ab 20.11 Uhr die große Karnevalsfete im Festzelt auf dem Dorfplatz. Weiter geht es hier bereits am Sonntag, 19. Februar, um 11.11 Uhr mit dem närrischen Treiben zum „Warm up“ für den Höhepunkt des Wochenendes: Der Karnevalszug in Wankum, der ab 14.11 Uhr durch die Straßen ziehen wird.

Alle vier Jahre veranstaltet der Heimatbund den Karnevalszug in Wankum. „Wir wechseln uns mit Wachtendonk und Straelen ab, um möglichst vielen Karnevalisten die Möglichkeit zu bieten gemeinsam Straßenkarneval zu feiern“, erklärt Karl-Heinz Druyen, Vorsitzender des Heimatbundes. Und so können sich die Wankumer auch in diesem Jahr wieder über eine gute Beteiligung aus den umliegenden Nachbargemeinden freuen – Karnevalsgruppen aus Straelen, Broekhuysen, Herongen, Auwel-Holt und natürlich Wachtendonk ziehen mit den Wankumer Karnevalisten durch die Straßen. Mit insgesamt 34 Gruppen, sechs Musikgruppen und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wankum, der das diesjährige Dreigestirn mit Prinz Joachim (Höver), Jungfrau Corinna (Paas) und Bauer Simon (Strumpen) stellt, sind über 1.000 Karnevalisten im Zug vertreten, die Spaß, Freude und natürlich reichlich Kamelle unter das jecke Volk bringen wollen.

Zugleiter Hermann Thyssen hat die Zugordnung festgelegt und gemeinsam mit dem Heimatbund, der Gemeinde Wachtendonk, der Polizei und der Feuerwehr das notwendige Sicherheitskonzept erstellt. Aufstellung für alle Zugteilnehmer ist erstmalig auf der Rathausstraße und der Marienstraße. „Früher sind wir auf der Grefrather Straße gestartet. Das haben wir in diesem Jahr geändert, um mit dem Zug zweimal durch die Ortsmitte über die Landfriedensstraße ziehen zu können“, erklärt Karl-Heinz Druyen. Auf der Landfriedensstraße – in Höhe des Hauses der Familie Hans Weenen – wird der Zug kommentiert. Rudi Momm begrüßt hier die Teilnehmer und stellt den Zuschauern die einzelnen Karnevalsgruppen vor. Rund zwei Stunden wird der närrische Lindwurm im Ort unterwegs sein. Die Besucher können sich auf ein buntes Bild freuen, das von dem strahlenden Dreigestirn auf dem prächtigen Wagen am Zugende gekrönt wird.

Und auch im Anschluss besteht in Wankum weiter die Möglichkeit, die jecke Jahreszeit in vollen Zügen bei der After-Zug-Party zu genießen. Wie bereits am Samstagabend und am Sonntag ab 11.11 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Wankum mit Unterstützung der Kollegen aus Wachtendonk zum jecken Partytreiben ins Festzelt ein.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: „Hauptsache kein Regen“, so der Vorsitzende des Wankumer Heimatbundes, denn hageln soll es beim großen Karnevalszug in Wankum nur Kamelle, Popcorn und andere süße Überraschungen. Der Heimatbund weist darauf hin, dass die Vorschriften zum Jugendschutz streng kontrolliert werden. Zudem wurden die Zugteilnehmer gebeten, möglichst wenig Glas im Zug mitzuführen. „Wir freuen uns auf viele Wankumer und zahlreiche auswärtige Gäste, die mit uns am Kleinkarnevalswochenende feiern“, betont Karl-Heinz Druyen. Parkplätze stehen den Besuchern am Sonntag auch am neuen Netto-Markt und auf der Wiese am Sportplatz zur Verfügung. Die Anwohner am Zugweg werden gebeten ihre Häuser zu schmücken und die Straßen frei von parkenden Fahrzeugen zu halten. Ab 10 Uhr werden die ersten Straßen entlang des Zugweges in Wankum gesperrt, die L 140 wird punktuell nicht befahrbar sein.

Zugweg:

Zugaufstellung: Rathausstraße, Marienstraße, Ostkamp

Zugweg: Auf dem Kuckuck, Rochusweg, Grefrather Straße, Landfriedensstraße, Kreuzung Landfriedensstraße/Wachtendonker Straße (L 140)/Straelener Straße/Venloer Straße (L140), Roulesweg, Auf dem Schelberg, Kreuzung Auf dem Schelberg/Straelener Straße/Speestraße, Venloer Straße (L 140), Kreuzung Landfriedensstraße/Wachtendonker Straße (L 140)/ Straelener Straße/Venloer Straße (L 140), Landfriedensstraße, Bröhlstraße

Auflösung: An der Bleiche