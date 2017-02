Mit Auto gegen Baum geprallt: Fahrer war betrunken

RHEINBERG. Am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Kapellenweg in Rheinberg. Ein 31-jähriger Rheinberger befuhr mit einem Pkw den Kapellenweg in Fahrtrichtung Johannes-Laers-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Rheinberger gegen einen Baum. Der 31-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Da der Rheinberger alkoholisiert wirkte und die eingesetzten Beamten eine Bierflasche mit Bierresten im Auto vorfanden, entnahm ein Arzt dem 31-Jährigen eine Blutprobe. Seinen Fuhrerschein stellten die Beamten sicher.