NN verlosen 3 x 2 Tickets für Konzert mit vier Star-Solisten im Theater am Marientor

DUISBURG. Die musikalischen Sternstunden von Udo Jürgens sind unvergessen und hier leben sie weiter: Vier Star-Solisten aus dem Erfolgs-Musical „Ich war noch niemals in New York“ gedenken dem verstorbenen Jahrhundert-Entertainer mit einem Konzert, das sämtliche Facetten seines Schaffens aufnimmt und das Publikum auf eine Zeitreise durch eine unübertroffene Karriere führt.

Ab März 2017 sind die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens, präsentiert mit Live-Band, in ganz Deutschland unterwegs. Am Montag, 13. März, 20 Uhr, macht „Merci Chérie“ Station im Duisburger Theater am Marientor. Mit dieser neuen Produktion kommt ein bewegendes und leidenschaftliches Live-Erlebnis, dass die schönsten Lieder und Chansons von Udo Jürgens auf ganz persönliche Art und Weise nochmals aufleben lässt. Andreas Bieber, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer kannten Udo Jürgens persönlich. Im Laufe des Konzerts lassen sie ihn in Form von Zitaten selbst zu Wort kommen. Neben den unvergessenen Hits können sich die Zuschauer zudem auch auf sehr private Anekdoten über Udo Jürgens freuen. Seine zeitlosen Titel übertragen die Künstler eindrucksvoll ins Hier und Jetzt, durchleben die Geschichten seiner Songs neu und präsentieren sie in ihrer ganz besonderen und sehr persönlichen Interpretation. Dabei nehmen sie das Publikum mit zu den verschiedenen Höhepunkten und Schaffensphasen der Ausnahmekarriere von Udo Jürgens. Begleitet werden die Ausnahmesänger von einer sechsköpfigen Live-Band unter der Leitung von Mario Stork, Produzent ist Andreas Luketa. Tickets für das Konzert gibt es unter der Hotline 01806/570099 sowie im Internet unter www.semmel.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Show am 13. März in Duisburg. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Merci Chérie“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 21. Februar. Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.