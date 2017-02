KKG Geldern ruft zur Teilnahme am Karnevalszug auf

GELDERN. Ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Form bietet der Gelderner Kinderkarnevalsverein (KKG Geldern) jedem interessierten Bürger aus Geldern und Umgebung. Frei nach dem Motto: „Mittendrin – anstatt nur am Straßenrand dabei“ sein und zwar am 26. Februar beim Kinderkarnevalszug in der Gelderner Innenstadt. Am Zug kann jeder teilnehmen, man muss nicht unbedingt mit einem großen Wagen mitziehen, auch die kleinen und großen Fußgruppen bereichern mit ihren phantasievollen Kostümen einen jeden Karnevalszug. Die letzten Infos für interessierte Zugteilnehmer und für die bereits angemeldeten Zugteilnehmer mit der Ausgabe der Zugpläne gibt es am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr in die Gaststätte zur Brille, Issumer Tor 49 in Geldern. Dort können Fragen rund um die Zugteilnahme gestellt werden, die der Vorstand des KKG Geldern gerne beantworten.