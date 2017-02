Ab 10.30 Uhr zieht der närrische Lindwurm – Party an der „Dorfschule“

KEPPELN. Schon am Vormittag des Rosenmontags (27. Februar) wird mit der Feier des närrischen Sessionshöhepunktes begonnen. Um 10.30 Uhr gibt Zugleiter Dieter Kalbfleisch an der Kreuzung Rickenstraße/Klever Straße das Startsignal, dann werden sich die rund 35 Wagen und Fußgruppen Richtung Dorfmitte in Bewegung setzen.

Mit dabei sind zudem drei Musikgruppen, die für die richtige Karnevalsstimmung sorgen. Dieter Kalbfleisch steht, wie in allen Jahren zuvor, mit den Sicherheitsbehörden und Rettungskräften in engem Kontakt, so dass die Sicherheit der Besucher und der Aktiven bestmöglich gewährleistet ist.

Angeführt wird der Rosenmontagszug traditionell vom Wagen des Elferrates. Erst geht es über die Rickenstraße auf die Kirche zu und dann nach rechts auf die Dorfstraße. An dieser Stelle stehen immer besonders viele Kostümierte, um Bonbons, Popcorn und anderes Wurfmaterial einzusammeln. Dort steht auch der Wagen, von dem aus der Zug moderiert wird und bei dem schon vor dem Zug die Stimmung mit Partymusik angeheizt wird.

Auch dafür ist Keppeln bekannt: Viele Narren können sich den Zug zweimal anschauen, da er einen Teil der Zugstrecke gleich doppelt zieht. So haben die Karnevalisten zudem die Möglichkeit, die phantasievoll gebauten und dekorierten Wagen von allen Seiten zu bestaunen. Die Wagen fahren zunächst auf der Dorfstraße Richtung Uedem, bis auf die Höhe von Mettwurst Thoenes. Dort haben sich die Fußgruppen eine kurze Pause verdient, während die Wagen wenden. Zurück geht es vorbei an den bunt kostümierten Jecken wieder über die Dorfstraße in Richtung Kirche, um dann nach rechts in die Rosenstraße abzubiegen. Dort erreicht er dann die Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“, wo sich der Zug auflöst. Um die Sicherheit der Karnevalisten zu gewährleisten, werden die Straßen, über die der Zug fährt, ab etwa 10 Uhr gesperrt.

Damit geht dort die Karnevalsparty aber erst richtig los. Gefeiert wird erst mal auf dem Vorplatz und nebenan der Dorfschule. Der Eintritt kostet sieben Euro, die Karnevalisten erwartet beste Partymusik, aufgelegt von „Queekensound“ – gefeiert wird bis in die späten Abendstunden. Aktuelle Informationen zum Zug und viele Fotos gibt es auf der Facebook-Seite der Karnevalsgesellschaft Queekespiere, die man sich übrigens auch angucken kann, wenn man nicht selbst Mitglied in dem sozialen Netzwerk ist.

Im fünften Jahr ist das Q-Treiben der Karnevalsgesellschaft Queekespiere in Keppeln längst kein Geheimtipp mehr: Schon im November gingen die ersten Fragen ein, wann denn der Vorverkauf beginnt. Denn die Karten sind heiß begehrt, und das nicht nur bei den jüngeren Karnevalisten.

Mit ihrer Mischung aus traditioneller Karnevalssitzung und ausgelassener Party haben die Queeken vor fünf Jahren offenbar einen Nerv getroffen. „Viele unserer Gäste möchten einen Elferrat und Showprogramm sehen, aber nicht die ganze Zeit an einem Tisch sitzen, sondern feiern und tanzen“, erklärt die Vorsitzende der Queekespiere, Steffi Neu. Diesem Wunsch sind die Queeken nachgekommen: Beim Q-Treiben gibt es einen Elferrat, in dem Vertreter verschiedener Vereine sitzen. Auf der Bühne treten Showtanzgruppen von befreundeten Vereinen auf, närrischen Tollitäten kommen zu Besuch und feiern mit dem Publikum. „Im ersten Jahr hatten wir noch ein paar Bierbänke aufgestellt, aber wir haben festgestellt, dass sich die Leute beim Q-Treiben lieber bewegen oder stehen wollen“, erzählt Neu.

Die fünfte Auflage startet am kommenden Samstag, 25. Februar, um 20.11 Uhr, in der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln. Das Programm verspricht kurzweilige Showtänze und einen besonderen Leckerbissen: die „Kleefse Tön“ haben sich angekündigt und werden dem Queeken-Publikum richtig einheizen. „Beim Q-Treiben haben wir Gruppen auf der Bühne, die man auf unseren Abendsitzungen noch nicht gesehen hat“, betont Neu, „wir möchten unseren Gästen etwas Neues bieten. Außerdem sollen auch unsere Akteure, die an mehreren Abenden auf der Bühne standen, mal mitfeiern können.“ Noch gibt es Karten – der Eintritt kostet sieben Euro – im Vorverkauf bei Elektro Heiming in Keppeln. Wenn es noch Restkarten gibt, werden diese ab 19.30 Uhr an der Abendkasse verkauft. Das Programm beim Q-Treiben dauert rund zwei Stunden, danach wird bis in die Morgenstunden gefeiert.