Starts über 5 oder 10 km in Moers, Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten

KREIS WESEL. Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) legt in diesem Jahr gemeinsam mit vier Laufvereinen aus der Region die nunmehr dritte ENNI-Laufserie auf. Das erfolgreiche Grundgerüst mit den vier Events in Moers, Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten bleibt dabei bestehen.

„Nach zwei tollen Jahren mit 439 Serienläufern allein 2016 hat sich die Reihe in der Laufszene etabliert“, werden die Organisatoren nur an kleinen Stellschrauben drehen. „Wir sind überzeugt, dann 2017 die 500-Teilnehmer-Marke zu knacken“, gibt Stefan Krämer, Geschäftsführer des Hauptsponsors ENNI, das Ziel vor.

Wichtigste Neuerung: Wer bei der Enni-Laufserie mitmachen will, muss sich bis zum 25. April online anmelden. Eine Nachmeldung ist nicht möglich. Startschuss für die Reihe ist vier Tage später beim Enni-Schlossparklauf am 29. April. Es folgen der Brunnenlauf am 24. Mai, der Donkenlauf am 10. Juni und der Citylauf Xanten am 15. September.

In Sonsbeck war der Andrang 2016 so groß, dass sich die Läufer beim Start regelrecht auf den Füßen standen. „Das wird es nicht mehr geben. Wir haben die Strecke neu konzipiert und für mehr Platz gesorgt“, verspricht Werner Riedel vom SV Sonsbeck, der wie-der mit mehr als 1.000 Startern rechnet.

Dabei können sich angemel-dete Serien-Teilnehmer schon in Sonsbeck ihr Serienshirt sichern. Wer hier pausiert, kann sich das begehrte Oberteil auch in Neukir-chen-Vluyn oder Xanten abholen.

Die Regeln der Laufserie sehen auch in diesem Jahr vor, dass die Teilnehmer für die Serienwertung nur drei von vier Läufen absolvieren müssen oder bei vier Starts ein Streichergebnis haben. Doch auch, wer sich am Anfang keinen Aussetzer leistet, sollte sich den Lauf in Xanten nicht entgehen lassen. Denn der ist als Stadtlauf durch die Abenddämmerung stets etwas ganz Besonderes. „Die ganze Stadt freut sich auf das Laufserienfinish“, so Heinrich Gundlach vom TuS Xanten und verspricht: „Mit einem bunten Programm verleihen wir der Siegerehrung einen passenden Rahmen.“ Natürlich ist es auch 2017 wieder möglich, nur an einzelnen Läufen teilzunehmen. Mehr Infos zur Laufserie gibt es unter www.enni-Laufserie.de

Wer bei der ENNI-Laufserie dabei sein will, muss sich bis zum 25. April online anmelden. Für 35 Euro Startgeld ist man dann aber bei allen vier 10-Kilometer- oder für 30 Euro bei allen vier 5-Kilometer-Läufen gesetzt und muss sich nicht einzeln für jedes Event anmelden. Eine Nachmeldung beim Enni-Schlossparklauf ist nicht möglich.