Italiener mit 22 Kilogramm

ELTEN. Bereits am Donnerstagmorgen, 2. Februar, um 8.35 Uhr, hat die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 einen 28-jährigen Italiener aus Leverkusen festgenommen. Der Mann reiste laut Polizei zuvor in einem Mietwagen über den ehemaligen Grenzübergang Elten-Autobahn aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Kontrolle an der Anschlussstelle Elten gab der Reisende an, dass er in den Niederlanden Urlaub gemacht habe. Bei einer anschließenden Nachschau im Kofferraum und auf der Rücksitzbank fanden die Beamten zwei Reisetaschen mit insgesamt 22 Kilogramm Marihuana im Wert von 207.000 Euro. Weiterhin konnten 15 Ecstasy-Tabletten, drei Gramm Amphetamine und sieben Gramm Kokain im mitgeführten Gepäck des Reisenden sichergestellt werden. Die weitere Sachbearbeitung wurde im Anschluss durch das Zollfahndungsamt Essen, Zweigstelle Kleve, übernommen. Der Italiener befindet sich auf Anordnung des Richters in Untersuchungshaft.