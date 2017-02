Karnevalsumzug der Geselligen Vereine am Samstag ab 14.11 Uhr

KERVENHEIM. Ganz genau kann sich Clemens Spittmann, Ehrenpräsident der Geselligen Vereine Kervenheim-Kervendonk, nicht mehr erinnern: „Aber seit rund vierzig Jahren zieht hier unser kleiner aber feiner Karnevalsumzug durch den Ortskern unseres Dorfes.“ Immer schon eine Woche vor Karneval, also in diesem Jahr am Samstag, 18. Februar, wird in Kervenheim die närrische Saison eröffnet. Ursprünglich aus einem kleinen Rundgang der Kindergartenkinder entstanden, wurde der Zug im Laufe der Jahre immer größer.

Oft waren es dann mehr Narren im Zug, als Zuschauer an den Straßen. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, denn jetzt kommen viele Zuschauer, auch aus den umliegenden Orten. Besonders bei den Kindern ist der Kervenheimer Zug sehr beliebt, denen das sammeln von „Kamelle“ besonders viel Spaß macht. Nachbarschaften, Vereine, Kegelklubs und andere Gruppen, beginnen schon Monate vorher mit den Arbeiten an ihren Wagen und Kostümen und bevorraten sich mit Wurfmaterial. Seit einigen Jahren beginnt das närrische Treiben schon im Zelt auf Kervenheimer Marktplatz. Bei Glühwein und Grillwürstchen trifft man sich hier bereits ab 13.11 Uhr, bevor dann um 14.11 Uhr der Zug loszieht. Da Kervenheim nicht sehr groß ist, bewegt sich der närrische Lindwurm gleich zwei Mal über die Wall- und Schlossstraße. Man muss auch nicht bis Köln fahren um ein Dreigestirn zu bewundern. Das bieten auch die Kervenheimer Narren: Prinz Rolf (Ebben), Bauer Werner (van Dongen) und Jungfrau Michaela (Michael Brouwers) freuen sich ganz besonders, sich erstmals dem närrischen Volk zu präsentieren, musste der Zug im vergangen Jahr doch, wegen hoher Sturmgefahr, leider abgesagt werden. Auch im Zug dabei sind, wie immer, „De Jäcksges“ eine zwischenzeitlich auch weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte Kervenheimer Musik- und Gesangsgruppe, die sich besonders dem karnevalistischen Kölner Liedgut zugewandt hat. Auf die anderen Gruppen im Zug darf man gespannt sein. Eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder, der Lust und Laune hat, kann mitmachen. Spontanität und Spaß an der Freude, ist in Kervenheim angesagt. Einfach „Runter vom Safa und rein ins Vergnügen“, lautet das Motto. In diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen wieder etwas Neues einfallen lassen. „Wir veranstalten erstmals auch noch einen kleinen Wettbewerb“, berichtet Willi Scholten vom Organisationsteam. „Das schönste weibliche und männliche Kostüm und die schönste Gruppe werden prämiert. Es gibt auch schöne Preise zu gewinnen“. Nach dem Zug wird noch im Zelt auf dem Marktplatz weitergefeiert. Gegen Abend ziehen die Narren dann in die Gaststätte Haus Brouwers auf der Winnekendonker Straße. Hier findet dann auch die Preisverleihung des Kostümwettbewerbs statt. Das Organisations-Team der Geselligen Vereine Kervenheim freut sich auf viele Zugteilnehmer und Besucher.