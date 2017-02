Spielende beim Planspiel Börse 2016 – nächster Wettbewerb startet am 27. September

KREIS KLEVE. Die Präsidentenwahlen in Amerika und Österreich, das Referendum in Italien sowie die Nachwirkungen des Brexit-Votums warfen ihre Schatten auf das diesjährige Planspiel Börse der Sparkassen. Rund 36.000 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweden und Mexiko waren zehn Wochen lang live dabei und erlebten so eine spannende und interessante Börsenzeit. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein-Maas beteiligten sich insgesamt 372 Teilnehmer in 102 Teams.

Was bedeutet das Brexit-Votum für die deutsche Wirtschaft? Welchen Einfluss hat die Wahl Donald Trumps auf die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen? Was für Folgen kann das italienische „Nein“ auf die Finanzlage des Landes haben? Mit solchen Fragen mussten sich die Teilnehmer der diesjährigen Börsenspiel-Runde beschäftigen, um ihr Depot mit aussichtsreichen und erfolgreichen Wertpapieren bestücken zu können. Dass dies auch in dieser Zeit möglich ist, zeigen die beeindruckenden Ergebnisse zum Spielende.

Die Ergebnisse der Schüler aus dem Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas können sich sehen lassen. In der Depotgesamtwertung errang das Team „Hüschfreunde“ der Hanns-Dieter-Hüsch Verbundschule Uedem mit einem Depotwert von 55.154,68 Euro knapp den ersten Platz. Der betreuende Lehrer, Clemens Boothe, freute sich für seine Schützlinge. Die Gruppe unter Teamleiter Renatas Arlauskas investierte zum Beispiel in Apple Inc. und Deutsche Bank AG und profitierte von den Kurssteigerungen dieser Werte, mit denen sie so ihre größten Gewinne erzielte.

In der Nachhaltigkeitsbewertung legte sich das Team „The Wolfes of Wallstreet“ vom Berufskolleg des Kreises Kleve, mit Unterstützung des Lehrers Jan Feldmann, rechtzeitig die Wertpapiere von adidas AG, mit denen das Team erfolgreich war, ins Depot und profitierte so von deren positiven Entwicklung im Spielzeitraum. Die „killer ladies“ stammen aus dem Hause der Hanns-Dieter-Hüsch- Verbundschule Uedem. Unter Teamleiterin Kirsten-Marie Steiner erreichten die Börsendamen den 2. Platz in der Schülerwertung. Den 3. Platz belegte das Team „FlyWie1Bird“ des Berufkolleg des Kreises Kleve. Unter Anleitung ihres Lehrers Klaus Blindenbacher erreichte das Schülerteam um Teamleiter Lucas Behet die gute Platzierung.

Beim Studentenwettbewerb setzte sich das Team „TL for Win“ mit einem Depotgesamtwert von 111.093,32 Euro bei Spielende durch. Die Studenten der Hochschule Rhein-Waal, im Börsenspiel betreut von ihrem Professor Dr. Ralf Bauer, bewiesen mit dem Handel ihrer Werte, zum Beispiel Volkswagen, BMW oder thyssenkrupp, den richtigen Börsenriecher. Das Team „Broke Brokers LLC“ der Hochschule erreichte mit seinem Ergebnis den 2. Platz. Dritter in dieser Wertung wurde das Studententeam „Shares R Us“. In der Nachhaltigkeitsbewertung überzeugte das Team „Rasselbande“ der Hochschule Rhein-Waal mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 4.610,60 Euro. Das Team setzte unter anderem auf AXA S. A.

„Unsere Sparkasse möchte Jugendliche und junge Menschen ermutigen, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen“, so Rudi van Zoggel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Maas. „Mit dem Planspiel Börse gelingt es uns, Börsenhandel und wirtschaftliche Zusammenhänge auf spielerische Art und Weise aufzuzeigen. Über die tollen Ergebnisse und die Begeisterung, mit der alle Beteiligten bei der Sache waren, freuen wir uns daher sehr. “

Die erfolgreichsten Teams der Spielrunde aus dem Marktbereich Kleve wurden von Stephan Smits, Leiter des Beratungscenters S-Impuls, begrüßt. Sascha Tück, Leiter Privatkundenmanagement der Sparkasse, übereichte den Siegerteams die Urkunden und ihre Geldpreise. Lockere „Fach“-Gespräche beim Imbiss und ein Carrera-Bahn-Wettbewerb für die jungen Gewinner rundeten die Siegerehrung in Kleve ab. Die aktuelle Spielrunde ist jetzt zwar vorbei, wer sich aber weiter über die Börse informieren möchte, findet auf der Homepage der Sparkasse Rhein-Maas viele Informationen dazu. Und wer gerne auch bei der nächsten Spielrunde dabei sein möchte, der sollte sich schon mal den 27. September als Starttermin notieren. Mehr Infos gibt es unter www.sparkasse-rhein-maas.de , www.planspiel-boerse.de oder www.facebook.com/planspielboerse sowie auf Twitter (@planspielboerse).