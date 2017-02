Niederländer stellt den Stammbaum zusammen

NIEDERRHEIN. Pastor H.G.M. Elshof aus Kilder in den Niederlanden wendet sich mit einer außergewöhnlichen Bitte an die Niederrhein Nachrichten. Er möchte durch einen Aufruf Verwandte finden, die am Niederrhein leben.

Als sein Vater Piet Elshof 1972 starb, beschäftigte sich Huub Elshof intensiv mit der Familiengeschichte und machte viele Verwandte ausfindig, die auf der ganzen Welt verteilt leben. Bis in die USA, nach Kanada, Neu-Seeland und Australien konnte er die Spuren aufnehmen.

Er weiß, dass auch viele nach Deutschland ausgewandert sind. Namen wie Wilting, Ostendorp, Kiwitz, Millink, van Lier und Beckmann tauchen im Stammbaum der Familie Elshof auf. Auch Rodermond, Kisters, Kempkes, Egging, Beckmann könnten Verwandte sein, die inzwischen in Xanten, Rheinberg, Vynen, Mörmter, Beek, Alpen, Spellen, Voerde, Dinslaken, Wesel oder Appeldorn leben könnten.

Etliche Zusammenhänge hat Huub Elshof schon herausgefunden. Gerne möchte er weitere Informationen sammeln und bittet die NN-Leser um Mithilfe. Er würde sich freuen über Hinweise, die man per E-mail an

hgmelshof@hetnet.nl schicken kann.