Handyraub in Emmerich: Täter schlägt Opfer mit einem Pflasterstein

EMMERICH. Ein 19-jähriger und ein 23-jähriger Mann, beide aus Rees, trafen sich am Montagmittag, 13. Februar, gegen 12.20 Uhr an der Kurfürstenstraße in Emmerich. Beide kennen sich. Der 19-Jährige ließ sich das Handy des 23-Jährigen zeigen. Als er es in der Hand hielt, rannte er damit weg. Der 23-Jährige folgte ihm über die Dederichstraße bis zur Mennonitenstraße. Hinter einem Discounter an der Bahnhofstraße holte der 23-Jährige den Täter ein. Es kam zu einer Rangelei und der 19-Jährige schlug dem Opfer mit einem Pflasterstein auf den Hinterkopf. Der 23-Jährige fiel zu Boden und der Täter trat gegen seinen Oberkörper. Er flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Zeugen halfen dem Verletzten und verständigten einen Rettungswagen und die Polizei. Kurz darauf nahmen Polzeibeamte den Täter an der Reeser Straße widerstandslos fest und stellten das Handy sicher. Das Opfer wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wird heute, 14. Februar, dem Haftrichter vorgeführt.