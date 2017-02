REES. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag (4. Februar), 7 Uhr, an der Straße Mühlensteg in Rees einen grauen Seat Leon mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TF 313 gestohlen. Der Seat war in einer Parkbucht abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830.