GOCH (CDS). Die Jecken in der Weberstadt haben das Sessions-Motto voller Einfallsreichtum und Spaß umgesetzt und die Puppen seit der festlichen Prinzenkür ordentlich tanzen lassen. Auf vielen Veranstaltungen haben Prinz Johannes IV. und Prinzessin Lisa I. bereits mit den Narren gefeiert, Frohsinn und Freude zu den Menschen gebracht, egal ob kleiner Saal oder große Halle.

Nun naht mit schnellen Schritten der Höhepunkt der Session: Der Rosenmontagszug, auf den sich bestimmt nicht nur das junge Prinzenpaar der „Vrouwenpoort“ ganz besonders freut. Am Karnevalssamstag müssen die Tollitäten natürlich erst noch das Rathaus erobern – da erhalten sie jede Menge Unterstützung von ihren närrischen Untertanen. Bürgermeister Ulrich Knickrehm hat zwar Gegenwehr angekündigt, doch es ist zu erwarten, dass der Verwaltungschef vor der jecken Übermacht kapitulieren muss. Damit ist der Weg dann frei für das närrische Treiben, das am Rosenmontag seinen Höhepunkt findet. Helmut Hannen und das Team der Zugleitung präsentieren einmal mehr einen bunten närrischen Lindwurm, der sich mit beachtlichen 93 Zugnummern durch die Straßen der Gocher Innenstadt schlängeln wird.

Acht Kapellen sorgen für die nötige musikalische Untermalung: Der Bundesmusikzug Xanten, das Tambourcorps Asperden, der Fanfarenzug Pfalzdorf, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Goch, die „Joekskapel Kuulvoer“ aus den Niederlanden, der Gocher Musikverein, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Goch und das Tambourcorps Weeze sind dabei. Für viel Gelegenheit zum Schunkeln, Mitsingen und Mitklatschen dürfte also gesorgt sein.

Freuen dürfen sich die Zuschauer außerdem auf 25 fantasievoll gestaltete Motto- und Themenwagen, 25 Fußgruppen mit rund 700 Teilnehmern sowie 34 Tanzgarden mit über 500 großen und kleinen Tänzerinnen! Das Zugleitungsteam hat wie immer darauf geachtet, dass es ein vielfältiger Zug wird, der einfach schön anzuschauen ist. Die Musikgruppen folgen nicht zu dicht aufeinander; Wagen, Fußgruppen und Tanzgarden wechseln sich regelmäßig ab.

Da die Session in diesem Jahr wieder deutlich länger ist und der Sonnenuntergang am Rosenmontag erst um 18.12 Uhr zu erwarten ist, kann der Zug wie gewohnt um 14.11 Uhr starten; Eltern müssen ihre Kinder nach dem Zug nicht im Dunkeln nach Hause bringen. Das war im vergangenen Jahr der Grund für die Verlegung um eine Stunde nach vorne. Vom Aufstellgebiet an der Mühlenstraße nimmt der Lindwurm seinen Weg in Richtung Gocher Rathaus. Vom Rathaus geht es weiter über die Bahnhofstraße zum Kreisverkehr, wo der bunte Harlekin das Publikum und die Teilnehmer fröhlich grüßt. Über die Brückenstraße zieht der Zug wieder in Richtung Stadtzentrum. Auf der Voßstraße löst sich der Rosenmontagszug schließlich auf (genaue Strecke: www.rzk-goch.de).

Bis dahin haben die Jecken reichlich Gelegenheit, ihrem Prinzenpaar zuzujubeln, Kamelle und Strüssjer zu fangen und mit ihren bunten Kostümen für eine grandiose Kulisse zu sorgen – auch wenn die Langzeit-Wetterprognose für Rosenmontag von „zehn Grad, bedeckt und windig“ ausgeht. Doch das kann einen echten Vollblut-Narren nicht schrecken. Gefeiert wird trotzdem!

Den krönenden Abschluss findet der Rosenmontag mit der „After Zoch Party“ im Gocher Festzelt auf dem Klosterplatz. Da denkt dann noch niemand an den Aschermittwoch, an dem bekanntlich alles vorbei ist!

Die schönsten Bilder vom jecken Treiben werden ab dem Veilchendienstag wieder in der Bildergalerie auf www.nno.de zu sehen sein. Apropos Veilchendienstag (28. Februar): Ab 17.11 Uhr können sich die Gocher im Rathaus von Prinz Johannes IV. und Prinzessin Lisa I. verabschieden; dort geben die beiden ihre närrischen Insignien ab.