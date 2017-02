Gesucht: Emmericher Bands

Künstler können sich bis Ende März für Auftritt am 24. Juni bewerben

EMMERICH. Die Premiere ist zu einem echten Volltreffer geworden. „Mit einer solchen Resonanz hatten wir nicht gerechnet“, gibt Sasche Terörde, Wirtschaftsförderer der Stadt Emmerich, offen zu. Doch die erste Auflage des Festivals der Straßenmusik, das im vergangenen Herbst kurzfristig organisiert wurde, kam bei den Besuchern so gut an, dass in diesem Jahr gleich zwei Termine im Kalender stehen: am 24. Juni von 18 bis 22 Uhr und am 7. Oktober von 15 bis 19 Uhr.

Für Festival Nummer zwei und drei sucht Terörde vornehmlich Bands und Künstler aus Emmerich. „2016 haben wir verschiedene Stilrichtungen kombiniert, so soll es nun wieder laufen“, sagt Terörde: Blues, Jazz, Rockabilly, Singer-Songwriter. „Letztlich muss die Band ins Konzept passen – und sie muss eine gewisse Qualität mitbringen“, sagt der Wirtschaftsförderer. Als Fachmann hat Terörde dazu Marco Launert von der Rockschule mit ins Boot geholt. Wichtig ist zudem, dass die Bands mobil sind, da sie im Laufe des Festivals mehrfach die Positionen wechseln. „Es wird stündlich gewechselt“, erläutert Terörde, „vier Künstler spielen je Position.“ Für das Festival im Juni können sich interessierte Bands und Künstler noch bis Ende März beim Emmericher Stadtmarketing bewerben, unter Telefon 02822/931017 und per e-Mail an Sascha.Teroerde@stadt-emmerich.de; Musik- und Videoclips sind dabei erwünscht. Terörde hat als Ziel 15 Bands ausgegeben, die auf der Rheinpromenade und in der Fußgängerzone spielen.

Der Wirtschaftsförderer weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass sich auch für andere Veranstaltungen in der Rheinstadt, etwa das Stadtfest, Bands aus Emmerich selbst sich um einen Auftritt bewerben können, zum Beispiel als Vorband für den Headliner. „Natürlich suchen wir Zugpferde, die publikumswirksam Leute von auswärts ziehen“, sagt Terörde, „und an die kommt man über Agenturen.“ Jedoch gebe es mit ihnen keine dauerhaften Verträge, so dass auch lokale Künstler sich präsentieren könnten. „Wir hatten beim Sofakonzert im vergangenen Jahr Musiker aus Emmerich dabei, und auch beim Stadtfest haben „Stay Kingpin“ und „Charly und seine Freunde“ Auftritte über das Stadtmarketing bekommen“, sagt Terörde. Grundsätzlich könnten sich Emmericher Bands schon seit Jahren beim Stadtmarketing bewerben.