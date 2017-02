Sportler und Publikum waren von der Premiere begeistert – Hallenturnier folgt im März

ASPERDEN. Ein kompaktes Springturnier mit hervorragenden Bedingungen, gutem Sport, familiärer Atmosphäre und hohem Unterhaltungswert, das war das Konzept des ersten Meravital-Springpferdetages. Ein Konzept, das eindeutig aufgegangen ist!

Denn als Turnierinitiatorin Judith Emmers in der Siegerehrung der Abschlussspringprüfung der Klasse M das Mikrofon erhält und dem Verein und dem Hauptsponsor Meravital für die Unterstützung bei der Organisation und der Umsetzung dankt, applaudieren die vielen Zuschauer in der Asperdener Reitanlage anhaltend, laut und herzlich.Im Mittelpunkt der eintägigen Veranstaltung standen Jungpferdeprüfungen, sowie Springprüfungen der Klasse A bis M für regionale Reiter. Der erstmals stattfindende Spingpferdetag bot den Reitern die Möglichkeit, unter optimalen Bedingungen in die Saison zu starten.

Diese Möglichkeit wurde von den Reitern sehr gut genutzt, denn trotz des Schnees am frühen Samstagmorgen gingen fast alle Reiter mit ihren Pferden an den Start, so dass die Prüfungen alle gut besetzt waren. Folglich wurde den Zuschauern sehr guter Sport geboten. So siegte in der Springpferdeprüfung der Klasse A Kristin Lange vor heimischen Publikum mit dem fünfjährigen Wallach „Looping Loui“ (Larimar x Cristo) mit der Wertnote 8,2. Die höchste Wertnote des Tages erhielt Christine Dorenkamp in der Springpferdeprüfung der Klasse M. Nach einer harmonischen Runde mit der sechsjährigen, sprunggewaltigen Stute „Peak Performance“ (Azteca VDL x Murano). „Peak Performance“ gehörte im November zum hochkarätigen Lot der Springpferdeauktion bei Holger Hetzel in Goch und wechselte dort für 150.000 Euro ihren Besitzer. Die Siberschleife ging hier an die „von Driesen“-Reiterin Judith Emmers mit der Stute „Une Question“ (Ustinov x Lordanos) mit der Wertnote 8,2.

Einen Doppelsieg konnte die für den RV von Bredow Keppeln startende Lea Terhoeven-Urselmanns erreiten, mit ihrem Pferd „Calvin“ (Cassini II x Contender) siegte sie jeweils in der zweiten Abteilung der Springprüfung der L und M. Den Sieg der ersten Abteilung der Hauptspringprüfung der Klasse M, den großen Meravital-Preis, errang Thorsten Nienhaus vom selbigen Verein. Mit seiner bewährten Westfalenstute „Quanta-Costa“ (Quintus CZ x Dynast) siegte er nach einer fulminanten Runde verdient und konnte somit die Paradedecke des Hauptsponsors in Empfang nehmen.Eine Veranstaltung in Goch, kurz vor dem Ende der Karnevalssession, da darf eines nicht fehlen: Ein Besuch des Gocher Prinzenpaares. Somit statteten Johannes IV. und Lisa I. dem Asperdener Publikum einen kurzen Besuch ab und verbreiteten für einen kleinen Moment Karnevalsstimmung, bevor dann wieder der spannende Sport in den Mittelpunkt rückte.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: Es war eine gelungene Veranstaltung. Dank des Engagements der Vereinsmitglieder und der Sponsoren war es gelungen, einen Springpferdetag auf die Beine zu stellen, der bei Zuschauern und Reitern auf großes Interesse stieß. Denn als Judith Emmers im Rahmen ihrer Danksagung erwähnte, dass sie sich einen zweiten Meravital-Springpferdetag wünsche, wurde der Applaus in der Reithalle an der Maasstraße noch etwas lauter. Eine bessere Belohnung nach den Anstrengungen der Vorbereitung und des Turniertages können die Veranstalter wohl kaum erhalten. Ausruhen können sich die Asperdener auf diesem Lob nicht: Vom 3. bis 5.März findet die zweite Veranstaltung des Jahres statt: Ein Hallenturnier mit Springprüfungen bis zur Klasse S.

Die gesamten Ergebnisse auf www.rv-asperden-kessel.de