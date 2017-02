Geänderte Verkehrsführung in Kevelaer gilt ab sofort

KEVELAER. Vom Bahnübergang Lindenstraße bis in den Kreuzungsbereich Wember Straße/Kroatenstraße in Kevelaer werden derzeit neue Druckrohrleitungen eingebaut. Hierzu war es notwendig, die Verkehrsführung – beginnend auf der Wember Straße ab der Brunnenstraße bis hinter den Bahnübergang auf der Lindenstraße – als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung zur B9 zu führen. Weiter müssen die Zufahrten zur Blumenstraße und zur Hubertusstraße gesperrt werden. Kurzzeitig ist ebenfalls die Sperrung der Brunnenstraße und der Wasserstraße erforderlich. Die Weezer Straße kann im Rahmen des Einbahnverkehres weiter genutzt werden. Aufgrund zeitgleich stattfindender Bauarbeiten auf der Windmühlenstraße wird die großräumige Umfahrung des Gebietes über die Weezer Straße Richtung B 9 empfohlen. Für die Fußgänger wird in Höhe der Blumenstraße ein Baustellenübergang errichtet. Die Baumaßnahmen dauern bis zum 31. Mai.