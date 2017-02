VHS Foto AG stellt im Naturforum Bislicher Insel aus

XANTEN. Auch im Jahre 2017 führt das RVR-NaturForum Bislicher Insel die Reihe der beliebten Kunstausstellungen fort. Mit der Fotoausstellung „Wasser“ widmet sich das RVR-NaturForum einem Thema, für das es keinen passenderen Ort als die Bislicher Insel geben könnte.

zten naturnahen Stromauen am Niederrhein. Der Begriff Aue kommt aus dem mittelhochdeutschen und bedeutet Ort am Wasser. Und Wasser ist das Element, das diesen einzigartigen Naturraum prägt. Regelmäßiges Hochwasser formt hier die Landschaft und bietet Lebensräume für unzählige Tier und Pflanzenarten.

Die Foto AG der Volkshochschule Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten hat sich zum Ziel gesetzt, Wasser in all seinen Erscheinungsformen mit den mitteln der Fotografie darzustellen. Die Motive reichen von Wassertropfen und Wasserfällen über farbenfrohe Fische bis hin zu Spiegelungen, die zu einer spannenden Verfremdung des Motivs führen.

Gegründet wurde die Foto AG bereits im Jahre 1986, als noch niemand ahnte, welche Möglichkeiten die Entwicklung der digitalen Fotografie einmal bieten würde. Die stetige Weiterentwicklung der Fototechnik und Bildbearbeitung, aber auch der Fähigkeiten der Mitglieder, lässt immer wieder atemberaubende Bilder entstehen. Jedes Jahr entscheiden sich die 13 Hobbyfotografinnen und -fotografen für ein neues Thema, das sie aus ihrer jeweiligen persönlichen Sichtweise beleuchten. „Wasser“ ist die erste Ausstellung, die die Foto AG Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten im NaturForum Bislicher Insel des Regionalverbandes Ruhr dem interessierten Publikum präsentiert.

Die Ausstellung ist bis zum 2. April täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei!