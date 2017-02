NN-Leser können 3 x 4 Tickets für den Freizeitpark Efteling gewinnen

NIEDERLANDE. Morgen ist Internationaler Erzähle-ein-Märchen-Tag. Dann werden auf der ganzen Welt Märchen erzählt oder vorgelesen. Vielleicht ein schöner Anlass, um im Kreise der Familie die eigene Lieblingsgeschichte zum Besten zu geben?

Ein Ort, an dem ganz viele Märchen zum Leben erwachen, ist der Freizeitpark Efteling in den Niederlanden. Große und kleine Freizeithelden treffen hier auf Frau Holle und feuerspuckende Drachen, schweben mit dem Traumflug durch die Welt der Trolle und Feen und erleben mit Pinocchio, Dornröschen und dem sprechenden Märchenbaum magische Abenteuer. Wer mit seiner Familie oder Freunden in Eftelings „Welt voller Wunder“ reisen möchte, kann jetzt seine Qualitäten als Märchenerzähler unter Beweis stellen – und sich ein neues Ende für das Märchen „Hänsel und Gretel“ ausdenken. Die drei fantasievollsten Beiträge werden mit jeweils vier Eintrittskarten für den Freizeitpark Efteling belohnt.

Und so beginnt das Märchen:

Am Rand eines großen Waldes wohnte einst ein Holzfäller mit seiner Frau und zwei Kindern, Hänsel und Gretel. Eines Tages hatten sie kein Geld mehr. „Es gibt nur eine Lösung“, sagte die Frau des Holzfällers. „Wir bringen Hänsel und Gretel in den tiefen Wald und setzen sie dort aus.“ Der Mann sträubte sich dagegen, aber die Frau setzte ihren Willen durch. Sie war nämlich nicht die richtige Mutter, sondern die Stiefmutter von Hänsel und Gretel. Hänsel aber hatte alles gehört. Am folgenden Tag machten sie sich nur mit einem Stück Brot für unterwegs auf den Weg. „Gib schnell dein Brot her, Gretel“, flüsterte Hänsel. „Ich habe einen Plan.“…

Jetzt sind Sie dran:

Überlegen Sie sich, wie die Geschichte weitergehen könnte.

Schicken Sie Ihre Erzählung bis zum 7. März an gewinnspiel@nno.de. Die Gewinner werden am 11. März in den Niederrhein Nachrichten bekannt gegeben. Dann wird die beste Geschichte hier abgedruckt. Viel Spaß!