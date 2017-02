"Heimspiel" für Emmerichs Prinzessin Sandra II.: Bei der Kolpingsitzung herrscht ausgelassene Karnevalsstimmung.

Es ist ihr „Heimspiel“, darauf hat sich Prinzessin Sandra II. seit Wochen gefreut. Und sie wurde nicht enttäuscht: Das Narrenvolk im Eltener Kolpinghaus bereitete „seiner Prinzessin“ einen lautstarken und begeisterten Empfang. Es war der Höhepunkt eines Abends voller Tanz, Musik und Büttenreden unter dem Motto „Mit Vollgas und neuem Tank fahren wir durch’s Narrenland.“ Den Auftakt machte der Nachwuchs: Die „Dance Crew“ hatte unter der Leitung von Sabrina Daniels und Steffen Kersjes den „Tanz der Zombies“ einstudiert. Ihre ersten Schritte auf der Bühne machten „Lejovan“ (Leandro Langanke, Jordi Nienhuesen und Silvan Nass), dafür gab’s viel Applaus. „FON“, die „Frau ohne Namen“ (Astrid Kersjes), philosophierte über das ausgestorbene Wort „Wählscheibe“ und das Telefon allgemein. Ganz ohne Worte am „Mr. Tape“ (Christiaan Gerritzen) aus: Er sorgte allein mit Mimik und Gestik – und unter anderem zwei Kochhandschuhen – für beste Unterhaltung und viel Gelächter. Auf den Spuren der Familie Flodder wandelten „Dora en Hein“ (Monika van Dillen, Olaf Gabriel, Maike Daams, Gregor Koster), bevor sich „Germany’s Next Top Moppel“ (Manuela Wijnands) mit vielen Anekdoten selbst durch den Kakao zog. Musik und Gesang gab es von „BMB“, „Plastique fantastique“ und „Too late to be good“. Gleich dreimal stürmte das Kolpingballett – unter der neuen Leitung von Marie Gerritzen und Mandy Worringer – die Bühne: zunächst mit einem Marsch, im weiteren Sitzungsverlauf mit den beiden Showtänzen „Race car“ und „Tanz der Antike“. Und natürlich wurden auch Prinz Simon und Prinzessin Sandra, die bis zum vergangenen Jahr noch selbst in den Reihen des Kolpingballetts getanzt hatte, würdig – und tänzerisch – begrüßt. Als Überraschung schenkten die Mädels der Prinzessin einen Riesenteddy in schwarz-gelber Uniform.