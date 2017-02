1 von 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

„Mit euch immer wieder!“ Mit diesen Worten hat sich Prinz Simon I. bei seiner Garde – und natürlich bei seiner Prinzessin Sandra II. – für eine „sensationelle Session“ bedankt. Die GECK-Sitzung am Samstagabend hielt neben einem bunten Karnevalsprogramm mit Tänzen, Büttenauftritten und Musik auch einige Überraschungen bereit. So musste der Prinz, anstatt seine Rede zu halten, Kinderlieder anstimmen, um die Prinzenfahne zurückzubekommen, die die ehemaligen Gruppenleiter der Jugendarbeit in Leegmeer – sie hatten mit dem Ruf „Highlight Ghost“ die Bühne gestürmt – zuvor aus dem Garten geklaut hatten.