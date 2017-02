Einbruch in Uedem – 25.000 Euro Belohnung ausgesetzt

UEDEM (ots). Unbekannte Täter brachen am Samstag, 3. Dezember 2016, zwischen 19.45 und 21 Uhr, an der Straße Am Lindchen in ein Wohnhaus eines angrenzenden Bauernmarktes ein. Anschließend entwendeten sie zwei Möbeltresore mit Bargeld und verschiedenen Schmuckstücken. Für Informationen, die zur Aufklärung der Tat führen, hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.