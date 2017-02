Drei Einbrüche aufgeklärt:

KLEVE. Die Kriminalpolizei konnte nach eigenen Angaben drei Einbrüche in Kleve aufklären. In der Nacht zum 7. Dezember war in eine Doppelhaushälfte an der Straße Krähenhorst eingebrochen worden. Täter entwendeten Bargeld, einen Fernseher, ein Tablet-PC sowie ein Handy. In derselben Nacht versuchten drei Täter am Stelzenweg, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dabei waren die Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet worden. In der Nacht zum 8. Dezember versuchten Täter, am Starenweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Am Montag (30. Januar) erkannten Beamte der Kriminalwache auf der Straße Köppenkamp zwei Männer aus der Videoaufnahme wieder. Die Beamten nahmen die zwei Tatverdächtigen, beide 24 Jahre alt und aus Albanien, vorläufig fest. Einer der Tatverdächtigen gab in seiner Vernehmung die drei genannten Einbrüche zu und äußerte, dass die Beute inzwischen verkauft worden sei. Der zweite Tatverdächtige machte gegenüber der Polizei keine Aussage. Der dritte Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann aus Albanien, wurde am Mittwoch (1. Januar 2017) in Wuppertal vorläufig festgenommen. Die drei Männer wurden dem Haftrichter vorgeführt, der gegen das Trio Untersuchungshaft anordnete.