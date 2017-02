Kostenfreie Ausleihe in der Katholischen Öffentlichen Bücherei Marienbaum, Team sucht Verstärkung

MARIENBAUM. Auch im Handy-Zeitalter, wo viele Menschen ihre Informationen online über Nachrichtendienste beziehen, üben Büchereien eine besondere Faszination aus. Wer eine Bibliothek betritt, spürt die Ruhe, die die Räume mit den Regalwänden ausströmen. Automatisch werden auch die Menschen in diesen Zimmern still.

Beste Voraussetzung, in sich zu kehren, den Blick schweifen zu lassen, sich zu konzentrieren auf den Lesestoff, den Büchereien zu bieten haben. Vielversprechende Titel, interessante Illustrationen – kleine Leseprobe gefällig?

So mag Doris Jablonski, seit über 40 Jahren Leiterin der Katholoischen Öffentlichen Bücherei in Marienbaum, „ihre“ Leser „Es gibt keine Bestseller“, stellt sie klar, obwohl in der kleinen Bücherei durchaus die Empfehlungen der Bestseller-Listen zu finden sind. „Wir haben sehr viele Unterhaltungsromane, Krimis und auch Sachbücher, jeder bevorzugt andere Lektüre. Es gibt nicht den Tipp, der für alle gilt“, ergänzt sie, die ihre Hauptaufgabe drin sieht, Menschen – vor allen Dinge kleine- ans Lesen heranzuführen. „Wir brauchen eine Bücherei für unsere Kinder, für die Schule, hier auf dem Land“, ist ihre feste Überzeugung. Die Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen klappt hervorragend, der Austausch ist sehr gut. Und doch ist auch das Team um Doris Jablonski mit Marita Schröder, Ursula Peeters, Rita Aryus und Julia Latta überzeugt, dass nicht alle Marienbaumer wissen, dass sie die Möglichkeit haben, kostenfrei Bücher auszuleihen.

„Unsere aktivsten Leser sind um die zehn Jahre alt, aber wird haben sogar eine 91-jährige Leserin, die regelmäßig Bücher ausleiht“, berichtet Marita Schröder.

„Gebundene Bücher sind recht teuer in der Anschaffung und werden meist nur ein Mal gelesen, hier haben wir eine große Bandbreite und können viele Leserwünsche erfüllen“, wirbt Ursula Peeters und Rita Aryus ergänzt: „Besonders ansprechend ist unsere Kinderbuchabteilung, da staunen die Eltern oftmals!“

Jährlich stellt das Bistum Münster Geld zur Anschaffung neuer Medien zur Verfügung, dass das Bücherei-Team in Bücher, Hörbücher, CDs oder Spiele investiert. In Regalen – aufgeteilt in vier Räumen des alten Pastorats – werden die Medien übersichtlich präsentiert.

Das Büchereiteam würde sich über Verstärkung freuen. „Wir suchen Interessenten, die Kinder ans Lesen bringen können. Vielleicht Mütter oder Väter, die bei der Ausleihe helfen und Bücherwünsche ihrer Familien weitergeben“, formuliert Marita Schröder das Anliegen, junge Menschen zu gewinnen, damit die Bücherei weiterhin „up to date“ bleibt.

Für Leser, die über den schnellen Konsum des Lesestoffs hinaus, sich mit anderen über den Inhalt der Lektüre auseinander setzen möchten, hat Doris Jablonski einen Literaturkreis eingerichtet, der sich alle sechs Wochen in der Bücherei trifft. „Wir suchen Bücher aus, die im Borromäusverein unter der Rubrik „Lesen hoch 10“ empfohlen werden, da diese nicht so bekannt sind und unterschiedliche Lesarten herausfordern. Das macht den anschließenden Austausch darüber so interessant“, berichtet sie von den Treffen, die so manch einen dazu bringen, ein Buch zum zweiten Mal zu lesen.

Interessenten können sich gerne melden bei Doris Jablonski, Telefon 02804 559 oder in der Bücherei unter Telefon 02804 181 191.

Katholische Öffentliche Bücherei Marienbaum

Räume im Alten Pastorat, Emil-Underberg-Straße 3

316 aktive Leser

geöffnet sonntags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr mit 200 Öffnungszeiten jährlich

Bestand: 3.149 Medien

Ausleihen: 2.874 in 2016