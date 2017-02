KKG lädt zur 1. Warm-up-Party und zum Karnevalszug in Kapellen ein

KAPELLEN. In vielen Arbeitsstunden wurden in den vergangenen Wochen und Monaten die Karnevalswagen hergerichtet, bunte Kostüme genäht und die passenden Accessoires gesucht – alles, um einen Termin zu halten: den 19. Februar 2017. Denn an diesem Sonntag zieht der 54. Karnevalszug ab 14.11 Uhr durch Kapellen. Angeführt wird er in diesem Jahr von ihren Lieblichkeiten Celina I. (Kaspar) und Noor I. (van der Sluijs).

Doch bereits am Freitag, 17. Februar, beginnt das Kapellener Karnevalswochenende. Um 19.11 Uhr fällt der Startschuss für die 1. „Warm-up-Party“. Diese löst den „Kölschen Abend“ der Vorjahre ab. Auch dieser Abend bekommt ein neues Konzept. Es werden wie in jedem Jahr die benachbarten Vereine mit ihren Tollitäten erwartet. Doch eines ändert sich: Die Nachbarschaften und Gruppen, die am Zug teilnehmen, haben die Möglichkeit sich und ihr Wagenmotto zu präsentieren. Die KKG freut sich, dass schon viele Gruppen ihre Teilnahme zugesagt haben.

Bereits im Vorfeld hat die KKG ihre Karnevalstüten verteilt, in der sich zu jeder Veranstaltung unter anderem eine Einladung befand. So auch für die „Warm-up-Party“. Bringt man diese am Freitag, 17. Februar, mit ins Festzelt, erhält man eine kleine Überraschung.

Höhepunkt des Karnevalswochenendes ist aber natürlich der Karnevalszug am Sonntag, 19. Februar, der weit über die Dorfgrenzen hinaus einen fantastischen Ruf genießt. Der närrische Lindwurm startet bei hoffentlich schönem Wetter, wie in jedem Jahr auf der Dammerstraße und zieht von dort aus über die St.-Bernardinstraße zum Markt. Weiter geht es in die Feldstraße, über das Schanzfeld, die Lange Straße End, in die Johannesstraße, Beethovenstraße, über den Steeg und weiter zur Lange Straße, wo sich der Zug auf dem Markt auflösen wird. Die Prinzessinnen Celina I. und Noor I. freuen sich schon jetzt auf viele Zuschauer und natürlich ganz besonders auf das Kamellewerfen von ihrem Prinzessinnenwagen.

Die KKG weist darauf hin, dass in diesem Jahr erstmalig ein Glasverbot während des Karevalszuges in Kapellen gilt (siehe Titelseite). Auch das Mitführen von mobilen Musikanlagen ist verboten. Der Zeltwirt HWK wird wieder für die Beschallung im und ums Zelt sorgen. Die KKG wünscht allen Zuschauern und den Zugteilnehmern ein dreifaches „Kapellen Helau“!