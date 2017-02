Lesung und Dokumentarfilm „Erzähl es niemanden!“ im Goli Theater

GOCH. Der 10. und 11. März sind im Goli Theater einer dramatischen, politischen und sehr berührenden Liebesgeschichte gewidmet „Erzähl es niemandem!“

Am Freitag, 10. März, 20 Uhr, wird Randi Crott aus ihrem Bestseller „Erzähl es niemandem!“ (Die Liebesgeschichte meiner Eltern) lesen. Die Lesung wird von der Völckerschen Buchhandlung im Goli Theater veranstaltet. Im Eintrittspreis von zwölf Euro ist ein Glas Begrüßungssekt enthalten.

Der 2013 erschienene Bestseller erzählt die wahre Liebesgeschichte einer Norwegerin zu einem Soldaten der deutschen Wehrmacht, die im Zweiten Weltkrieg begann: Im April 1942 begegnet die 19-jährige Lillian einem deutschen Soldaten aus Wuppertal. Helmut ist augenblicklich in Lillian verliebt, und Lillian geht es ebenso. Die Liebe eines norwegischen Mädchens zu einem deutschen Soldaten gilt als Verrat. Ihre Zuneigung zu Helmut macht ihr ein schlechtes Gewissen. Als sie erfährt, dass in ihrem Dorf eine jüdische Familie deportiert worden ist, stellt sie ihn zu Rede und will die Beziehung beenden. Helmut bleibt zunächst stumm. Dann ringt er ihr ein Versprechen ab: Niemals dürfe sie mit einem anderen Menschen darüber sprechen, was er ihr jetzt sagen wird. „Meine Mutter“, sagt Helmut, „ist auch Jüdin. Ich selbst bin noch unentdeckt geblieben und halte mich in der Wehrmachtsuniform versteckt.“ Lillian schwört, immer bei ihm zu bleiben; ein Schwur, mit dem eine der dramatischsten Liebesgeschichten beginnt, die dieser Krieg hervorgebracht hat. Denn nach dem Abzug der Deutschen bleibt Lilian zurück in Norwegen und macht sich nach dem Ende des Krieges auf nach Deutschland, um Helmut zu suchen.

Verfilmt wurde der Bestseller im letzten Jahr von dem aus Uedem stammenden Filmemacher Klaus Martens. Am Samstag, 11. März, 19 Uhr, flimmert dann der Dokumentarfilm „Erzähl es niemandem! – Eine deutsch-norwegische Liebesgeschichte“ aus dem Jahr 2016 über die Leinwand des Nostalgiekinos. Im Sommer 2009 sitzt die 87-jährige Lillian Crott im Flugzeug nach Narvik. Auf dem Platz neben ihr liegt ein Rucksack. Darin verstaut ist die Urne mit der Asche ihres Mannes. In Nordnorwegen, jenseits des Polarkreises, will sie einlösen, was sie sich versprochen hatten: Wer überlebt, wird den anderen dort begraben, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Der Film von Klaus Martens begleitet sie bei dieser Reise und erzählt die abenteuerliche Geschichte von Lilian Berthung und Helmut Crott.

Regisseur Klaus Martens wird am 11. März anwesend sein und nach der Filmvorführung gerne mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Der Eintritt für den Filmabend beträgt sechs Euro. Karten für beide Veranstaltungen gibt es bereits jetzt im Vorverkauf bei der Kultourbühne Goch (Rathaus, Markt 2), der Völckerschen Buchhandlung, Steinstraße, und natürlich im Goli Theater.