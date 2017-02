Bändchen regeln Alkoholgenuss

Jugendschutz und Sicherheit genießen Priorität im Karneval

KEVELAER. Kevelaer rüstet sich für die tollen Tage. Die für Jugendschutz und Sicherheit zuständigen Verantwortlichen in der Stadt gaben die Einzelheiten auf einer Pressekonferenz bekannt. Besonders am Herzen liegt ihnen die Jugenddisco. Sie findet am 27. Februar nach dem Rosenmontagszug im Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz Kevelaer statt. Alle Jugendlichen ab 14 Jahren können bis zum Ende der Veranstaltung um 23 Uhr mitfeiern.

Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Sparkassenfiliale Kevelaer und im Rathaus beim Bürger-Service sowie am Rosenmontag an der Tageskasse im Zelt erhältlich. Da der Kevelaerer Rosenmontagszug in 2016 abgesagt wurde, haben damals gekaufte Karten ihre Gültigkeit behalten. Die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze gewährt ihren Sparkassenclub-Mitgliedern freien Eintritt zur Jugenddisco gegen Vorlage der Sparkassenclub-Karte oder Kontokarte. Ein Ausweis und/ oder die S-Club-Karte ist mitzubringen, denn Einlass wird nur mit gültigen Ausweispapieren gewährt. Wie Vanessa Freienstein von der Abteilung „Pädagogische Dienste“ der Stadt Kevelaer berichtete, werden Mitglieder der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer e.V. wieder für den Getränkeausschank sorgen und die städtischen Mitarbeiter beim Einlass zur Disco unterstützen. Die Jugendlichen erhalten passend zum Alter ein farbiges Armbändchen. Damit ist auf einen Blick erkennbar, was sie trinken dürfen. „Die Grünen dürfen alles“, so Vanessa Freienstein. Den passenden Sound zur Disco liefert die Crew von Radio Niederrhein. In diesem Jahr unterstützen folgende Kevelaerer Gastronomen die Jugenddisco mit einer Spende zu den Veranstaltungskosten: die Kevelaerer DEHOGA-Betriebe „Hotel Klostergarten“, „Goldener Schwan“, „Hotel Goldener Löwe“, „Alt Derp“, sowie Christel Schiffer und der DEHOGA. Der Kevelaerer Rosenmontagszug löst sich in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf dem Peter-Plümpe-Platz sondern auf dem Europaplatz auf, von dem er alljährlich startet. Wie H.G. Spolders vom VFR Blau-Gold Kevelaer berichtet, wird der Kevelaerer Rosenmontagszug in diesem Jahr mit acht Wagen und zehn Fußgruppen kleiner und bescheidener ausfallen als in den Vorjahren. Anders sieht es in Twisteden aus. Dieter Moll, Sitzungspräsident der Karnevalsfreunde Twisteden, freut sich über 22 Zugnummern und damit mehr als im Vorjahr. Um während der Hauptkarnevalstage in Kevelaer und Twisteden einen vernetzten Jugendschutz zu gewährleisten und die ehrenamtlichen Organisatoren der Karnevalszüge, den VFR e.V. und die Karnevalsfreunde Twisteden (KFT e.V.), zu unterstützen, sind zahlreiche Mitarbeitende aus Ämtern und Bereichen der Stadt Kevelaer mit der Polizei und den Sanitätsdiensten (DRK und Malteser Hilfsdienst) im Einsatz. Bekannte Treffpunkte für den gemeinsamen „Zug zum Zug“ von Kevelaer nach Twisteden werden am Karnevalssonntag, 26. Februar, von den Ordnungsbehörden im Auge beobachtet. Der Twistedener Zug startet um 14.11 Uhr. Aufgrund der Sperrung der Dorfstraße wird der Verkehr über die Straßen Am Scheidweg, Beetenackersweg, Maasweg umgeleitet. Während der Zugaufstellung führt eine Umleitung vom Beetenackersweg über Weversweg und Tünnstraße zum Velder Dyk. Das Festzelt auf dem Parkplatz des IBC in Twisteden ist für den Ansturm vorbereitet. Die Karnevalsfreunde Twisteden und die Gaststätte „Haus Braun“ organisieren das gemeinsame Feiern und die Bewirtung im Zelt nach dem Karnevalszug. Getränke-Pavillons sorgen vor und während des Karnevalszugs dafür, dass die Besucher versorgt werden. Für Jugendliche wird es in Twisteden keine eigene Party geben. Sie können im Festzelt mitfeiern. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Jugendliche bitte gültige Ausweispapiere mitbringen. Für Party-Stimmung sorgen DJ Detto & DJ Rolf vom Event-Team „Fresh“. Die Verantwortlichen von Stadt und Polizei appelieren an alle Erwachsenen und Karnevalisten wird appelliert, keine Spirituosen und sonstigen alkoholhaltigen Getränke an Kinder und Jugendliche auszuhändigen. Dazu Thomas Jäger, von der Polizeidienststelle in Kevelaer: „Der Verkauf von Alkohol an unter 16-Jährige ist generell verboten. An unter 18-Jährige ist die Abgabe von branntweinhaltigen Getränken (z. B. Schnäpse, Liköre, Rum, Wodka, Whisky) nicht gestattet“. Das gelte auch für Alcopops.