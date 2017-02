Auto prallt gegen Baum – Fahrer in Pfalzdorf schwer verletzt

PFALZDORF (ots). Ein 49-jähriger Mann aus Goch war am Dienstag, 21. Februar, gegen 20.10 Uhr, in einem schwarzen Honda FR-V außerhalb geschlossener Ortschaft auf der Klever Straße in Richtung Bundesstraße 9 unterwegs. Hinter der Talstraße kam der Honda aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Honda war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.