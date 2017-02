Am 11. Februar, um 8.30 Uhr, beginnen die Prüfungen in der eigenen Vereinsreithalle

ASPERDEN. Mit einem eintägigen Springturnier am Samstag, 11. Februar, eröffnet der Reit- und Fahrverein „von Driesen“ Asperden-Kessel die diesjährige Reithallenturniersaison im Kreis Kleve.

Der Meravital-Springpferdetag findet erstmalig statt und bietet den Reitern aus der Region die Möglichkeit, früher im Jahr in die Turniersaison zu starten. Auf dem Programm stehen drei Prüfungen für junge Pferde sowie drei Springprüfungen der Klassen A bis M für fortgeschrittene Reiter aus regionalen Vereinen.

Hinter dem Springpferdetag steht ein, für den RuFV Asperden-Kessel, neues Konzept. Dieses bietet einen kompakten, aber abwechslungsreichen Turniertag, der vielen Reitern die Möglichkeit bietet, mit ihren Pferden unter optimalen Bedingungen in die Saison 2017 zu starten. Ein Konzept, das bei den Reitern auf viel positive Resonanz zu stoßen scheint: Denn schon zehn Minuten nach der Aktivierung der Veranstaltung im Online-Portal, welches den Reitern zur Anmeldung zu Turnieren zur Verfügung steht, waren bei vier der sechs Prüfungen die maximalen Startplätze belegt!

Initiiert wurde der Springpferdetag vom Vereinsmitglied Judith Emmers. Emmers ist selbstständige Pferdewirtin in Goch-Hülm. Sie ist im Springsport bis zur schweren Klasse erfolgreich und machte in den letzten Jahren vor allem durch die erfolgreiche Ausbildung junger, talentierter Nachwuchspferde auf sich aufmerksam. „Meine Idee war es die optimalen Bedingungen der Vereinsanlage mit den zwei großen Reithallen zu nutzen und ein zusätzliches Turnier zu schaffen“, beschreibt Judith Emmers den Grundgedanken des Springpferdetages. „Gereift ist diese Idee dann in Zusammenarbeit mit der Firma Mera. Für die neue Firmenmarke Meravital fungiere ich als Markenbotschaftlerin“, so Judith Emmers weiter. Alexander Fries, Leiter des Direktvertriebs der Kevelaerer Firma, ergänzt: „Wir fanden Judiths Idee hervorragend und sagten ihr sofort unsere Unterstützung zu. Nun sehen wir voller Vorfreude einem Turnier mit gutem Sport und abwechslungsreichem Programm für die Besucher entgegen“.

Ebenfalls angetan von dem Konzept zeigte sich der Vorstand des RuFV „von Driesen“ Asperden-Kessel und somit konnte der Springpferdetag gemeinsam ge­plant werden. Beginnen wird der Samstagmorgen um 8.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**. Daran anschließen werden sich die Jungpferdeprüfungen der Klassen A bis M für vier- bis siebenjährige Pferde. Am Nachmittag schließt sich eine Springprüfung der Klasse L an, bevor dann das Abschlussspringen, eine Springprüfung der Klasse M, um 18 Uhr angeläutet wird. Wie von den bereits etablierten Veranstaltungen des Vereins bekannt, wird den Besuchern neben dem hochkarätigen Sport auch ein umfangreiches kulinarisches Angebot geliefert. Die große, beheizte Veranstaltungshalle macht es möglich, dass alle Speisen und Getränke direkt am Rande des Parcours erworben und auf Tribünen verzehrt werden können. Somit wird eine Entscheidung zwischen schmackhaften Speisen, erfrischenden Getränken und gutem Sport nicht notwendig sein.

Der gesamte RuFV „von Driesen“ Asperden-Kessel freut sich auf den Saisonauftakt 2017 in der eigenen Vereinsreithalle an der Maasstraße, auf ein Wiedersehen mit allen Reitern, Reitsportfreunden und Interessierten und lädt alle Besucher herzlich zum Springpferdetag ein. Der Eintritt ist natürlich frei.

Zeiteinteilung und aktuelle Informationen: www.rv-asperden-kessel.de.