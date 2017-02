Sitzung am 12. Februar ist ausverkauft – Sven Jansen übergibt Präsidentenamt.

ELTEN. Keine zwei Wochen hat es gedauert, dann waren die knapp 400 Plätze restlos belegt. „Das ist jedes Jahr so“, verrät Sven Jansen mit einem Lachen. Seit 14 Jahren ist er Präsident des Elferrats04 der St.-Martinus-Schützenbruderschaft in Elten und kann sich stets darauf verlassen: Steht die Karnevalssitzung des Elferrats an, ist das Kolpinghaus voll besetzt. In diesem Jahr feiert der Elferrat zudem sein 66. Jubiläum – die Sitzung am Samstag, 12. Februar, ist natürlich ausverkauft.

Eine Besonderheit können die Schützen für sich in Anspruch nehmen: Als einzige im Raum Emmerich führen sie reine Vereinssitzung durch. „Unsere Mitgliedszahl ist so groß, dass wir auch Anfragen anderer Vereine leider immer absagen müssen“, erläutert Jansen. Auch einen rückläufigen Kartenverkauf, wie er mancherorts in den vergangenen Jahren verzeichnet wurde, kennen sie im Schatten des Eltenbergs nicht. Denn bei den Eltener Schützen ist der Karneval fest in der Tradition verankert. So sind alle Eltener, die jemals Prinz in Emmerich waren, Mitglieder der St.-Martinus-Bruderschaft. „Der Karneval hat bei uns einen hohen Stellenwert“, sagt Jansen. „Wir sind seit vielen Jahren im Straßenkarneval aktiv, stellen große Gruppen zum Kinderkarnevalszug in Elten und zum Tulpensonntagszug in Emmerich.“ Da verwundert es nicht, dass der Karneval in Elten immer größer wird. „Wir haben bei unseren Sitzungen ein Publikum von acht bis 80 Jahren“, sagt Jansen, „und bieten ein Programm, das alle anspricht.“ Entsprechend gehören traditionelle Büttenreden ebenso zu einem närrischen Abend wie mitreißende Showtänze des Schützenballetts. Dieses kann sich ebenfalls über einen regen Zulauf freuen. „Aktuell haben wir 25 Mädchen, die im Ballett tanzen; im nächsten Jahr kommen noch einmal sechs hinzu“, freut sich der Elterratspräsident. Für einen Showtanz kommen sogar alle 25 Tänzerinnen gleichzeitig auf die Bühne.

Jansen betont, dass der Erfolg der Elferratssitzung auch ein Verdienst des Hauptvereins ist. „Es ist eine runde Zusammenarbeit“, lobt Jansen. Mit rund 100 Mitgliedern ist der Elferrat die größte Fachabteilung und besteht aus mehreren Gruppen, die sehr autark arbeiten, darunter Wagenbau, Ballett und Bühnebau. Die Vorbereitungen für die Sitzung starten jeweils nach dem Schützenfest im Sommer. Es versteht sich von selbst, dass das 66. Jubiläum in der Sitzung thematisiert wird. Alle ehemaligen Prinzenpaare aus Elten sowie die ehemaligen Elferratspräsidenten sind eingeladen, und es wird eine kleine Rückschau auf 66 Jahre Elferrat vorbereitet. Darin dürfte sich sicherlich auch die Verabschiedung von Karl Könkes wiederfinden, der von 1958 bis 1978 Präsident des Elferrats war. „Er hat den Elferrat mit aufgebaut“, erzählt Sven Jansen, der bei Könkes‘ Verabschiedung erst drei Jahre alt war. „Das Ganze muss aber mit viel Emotion verbunden gewesen sein, noch heute wird davon erzählt.“

Inzwischen ist Jansen der zweitdienstälteste Präsident des Schützenelferrats. Er wird bei seiner Arbeit von seinen beiden Vize-Präsidenten Vincent Derksen und Marc Horstmann sowie den Generalsekretären André Jansen und Geert-Jan Janssen unterstützt. Noch, muss man sagen, denn auf der Sitzung am 12. Februar „werde ich den Staffelstab weitergeben“, kündigt Jansen an. Sein Nachfolger wird zur Session 2017/18 der jetzige Vize Marc Horstmann. „Nach 15 Jahren ist es Zeit für einen Wechsel, für neue Ideen“, sagt Jansen. Dem Elferrat aber wird er – obwohl er mittlerweile in Köln lebt – erhalten bleiben. „Das sind einfach meine Farben.“