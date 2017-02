Reeser Schüler erkunden

Lehrlinge des Emmericher Unternehmens führen durch die Werkstätten

REES/EMMERICH. Seit mehreren Jahren bietet das Gymnasium Aspel in Rees für die Neuntklässler die Berufsfelderkundung an, bei der die Schüler verschiedene Betriebe in der Umgebung erkunden. „Wir wollen unseren Schülern ein Praxiserlebnis an die Hand geben“, erläutert Lehrerin Stefanie Mölle, die eine rund 30-köpfige Gruppe zum Probat-Werk in Emmerich begleitet.

Vor Ort begrüßen Manuela Werder und Michael Sanders von Probat die Gäste im Museum des Herstellers von Röst- und Anlagentechnik. Nach einer Führung durch das Technikum werden die Schüler in mehrere Gruppen eingeteilt, die von Auszubildenden durch die Werkstätten des Betriebes geführt werden. „Von Auszubildenden zu Schülern passiert der Dialog auf Augenhöhe“, erläutert Sanders. „Das macht es für die jungen Leute lebendiger.“ Der Nachwuchskräfte bei Probat hätten bereits mehrfach Führungen mit Schülern übernommen, „die Anlagen kennen sie ja aus der Ausbildung“. Während des Besuches erfahren die Reeser Gymnasiasten vieles zum Fertigungsprozess der Rösteranlagen und zur Ausbildung bei Probat. Zum Abschluss kommen alle noch einmal im Museum zusammen, Ausbilder und Lehrlinge sprechen über die verschiedenen Berufsfelder, Bewerbungsverfahren und schulische Voraussetzungen.

Lehrberufe

Folgende Ausbildungsberufe bietet Probat in Emmerich an:

Industriemechaniker

IT-Systemelektroniker

Elektroniker für Betriebstechnik

Technischer Produktdesigner

Industriekaufleute

Fachkraft für Lagerlogistik

Koop. Ingenieursausbildung technischer Produktdesigner

Neben der Berufsfelderkundung absolvieren die Schüler aus Rees in den kommenden Jahren noch ein zweiwöchiges Betriebs­praktikum, „dafür bietet diese Erkundung die Gelegenheit, eigene Interessen zu finden“, sagt Stefanie Mölle. In diesem Jahr besuchen die rund 100 Schüler neben Probat noch die Sparkasse Emmerich und die LVR-Klinik in Bedburg-Hau. „In der Vergangenheit waren wir unter anderem bei der Deutschen Gießdraht in Emmerich und der Bundeswehr in Kalkar“, erzählt Mölle. In der Oberstufe stehen dann noch Hochschultage an, dabei besuchen die angehenden Abiturienten beispielsweise die Uni Münster. „Erstes Ziel ist natürlich die Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn“, sagt Mölle, „doch gibt es auch Schüler, die eine berufliche Ausbildung oder ein Duales Studium, wie es auch Probat anbietet, nach dem Abitur vorziehen. Auch darauf wollen wir sie vorbereiten.“