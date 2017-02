Verein „Engel gibt es überall“ startet neue Aktion – Ziel: langfristige Hilfe für Kinder und Jugendliche

NIEDERRHEIN. Als Ingrid Stermann, die Initiatorin und erste Vorsitzende des Vereins „Engel gibt es überall“, 2016 das Ende der erfolgreichen Engel-Weihnachtsaktion verkündete, war klar: Ihre Hilfe wird weitergehen. Einzelheiten gaben die Eheleute Ingrid und Lutz Stermann jetzt gemeinsam mit den Vertretern des Hauptsponsors, Walther Faltsysteme aus Kevelaer, bekannt.

„Wir verkaufen erstmals Tombola-Ostereier“, erläuterte Ingrid Stermann. Mit der sehr erfolgreichen Weihnachtsaktion – sie wurde neun Mal durchgeführt – sei „nur“ eine punktuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen möglich gewesen. Das soll anders werden. „Wir möchten helfen, Schwachstellen bei ihnen auszuräumen und sodann ihre Talente, ihre Entwicklung in sportlicher, musischer, künstlerischer und/oder beruflichen Entwicklung stärken. Es geht uns um eine langfristige Begleitung“, so die Eheleute Stermann. Gerade dieser Ansatz der Nachhaltigkeit überzeugte Thomas Walther, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Firma, genauso wie Thomas Wiederer, Geschäftsführer und Teilhaber von Walther Faltsysteme. „Das passt zu uns. Auch unsere Produkte Falt- und Klappboxen sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt“. Beide schätzen an den Engeln deren „seriöse Hilfe und diskretes Engagement“. Darum fungiere das Unternehmen auch bei der neuen Osteraktion gerne wieder als Hauptsponsor.

Verkaufsstart der Tombola-Ostereier ist Dienstag, 7. Februar. Insgesamt werden 3.000 Stück verkauft. Jedes ist aus Weißblech gefertigt und acht Zentimeter groß. Die Künstlerin Sylvia Mandel aus Kevelaer-Twisteden entwarf die österlichen Motive, in denen auch ein zarter Hinweis auf den Hauptsponsor zu finden ist. Der abgebildete Hase sitzt jeweils in einer Faltbox. Jedes Ei ist mit eim Los-Chip gefüllt. In mühevoller Handarbeit wurden die 3.000 Ostereier vom Engel-Team für den Verkauf vorbereitet: Chip und Los in die Eihälften geben, Eier zusammensetzen, Plastik-Umkarton falten, Ei hinsetzen und Karton schließen. Insgesamt 400 Gewinne im Wert von 10.000 Euro werden bei der Osterei-Tombola ausgeschüttet (die Lotteriegenehmigung liegt vor). „Bei zehn Losen gibt es mindestens einen Gewinn“, erklärte Ingrid Stermann bei der Vorstellung der Aktion. Zu gewinnen gibt es viele Gutscheine beispielsweise für Bücher, Restaurantbesuche, Schmuck, Blumen, Lebensmittel sowie Eintrittskarten. Auch ein Fernseher und ein Fahrrad werden verlost. Jedes Tombola-Ei kostet fünf Euro. Die Gewinne werden unter Aufsicht eines Notars gezogen. Die Nummern der gezogenen Lose werden ab dem 18. April auf der Homepage der „Engel“ unter www.engelgibtesueberall.de“ veröffentlicht. Vorverkaufsstellen im Kreis Kleve sind das Bauernhofcafé Binnenheide in Winnekendonk; das Reisebüro Schatorjé, die Firma Walther Faltsysteme, DER Touristik und Photo Porst Timte in Kevelaer. Lose sind auch bei Intersport Dorenkamp in Geldern erhältlich.

Für welche konkreten Maßnahmen der Tombola-Erlös eingesetzt wird, entscheidet ein mit Fachleuten besetztes Kompetenzteam. Mitglieder sind unter anderem einige Bürgermeister, als Schirmherrn der neuen Engel-Hilfsaktion. „Wer sich und in welcher Form um eine Förderung bewerben kann, geben wir im Nachgang der Tombola-Aktion bekannt“, sagte Ingrid Stermann. Sobald die zur Verfügung stehende Fördersumme feststeht, wird das Kompetenzteam namentlich vorgestellt.