Zwei Männer in Geldern durch Gaspistole leicht verletzt

GELDERN. Am Sonntag, 11. Dezember, gegen 4 Uhr waren ein 20-jähriger und ein 25-jähriger Mann, beide aus Geldern, zu Fuß auf dem Nordwall in Geldern unterwegs. Dort kam es zu einem Streit der Beiden mit zwei Männern aus Geldern (26 und 27 Jahre alt). Im Streitverlauf wurden der 20-Jährige und der 25-Jährige durch Schüsse mit einer Gaspistole leicht am Kopf verletzt. Wer von den beiden Tätern geschossen hat, ist zur Zeit ungeklärt. Die Geschädigten sahen, wie die beiden Täter anschließend in ein Haus gingen. Dort konnten die beiden Täter durch die Polizei angetroffen werden. Sie stritten ab, mit einer Gaspistole geschossen zu haben. Eine Schusswaffe wurde durch die Polizei nicht gefunden. Beide Täter waren alkoholisiert. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen die beiden Täter ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 20-Jährige war zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.