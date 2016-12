Zeugen gesucht: Pkw-Fahrer stößt mit Fußgänger zusammen und fährt weiter

XANTEN. Ein 26-jähriger Mann aus Bochum querte am Dienstag, 13. Dezember, gegen 7.45 Uhr die Heinrich-Lensing-Straße an der Fußgängerfurt des Kreisverkehrs Sonsbecker Straße/Heinrich-Lensing-Straße in Laufrichtung Bahnhof. Er befand sich mittig der Fahrbahn, als ein Unbekannter in einem hellen Pkw aus dem Kreisverkehr in die Heinrich-Lensing-Straße abbog und mit dem 26-Jährigen zusammenstieß. Der Bochumer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Xanten unter Telefon 02801/71420.