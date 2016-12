Zeugen gesucht: Elfjähriger Junge stürzt mit Fahrrad

KRANENBURG. Bereits am Donnerstag (1. Dezember) gegen 15.10 Uhr fuhr ein elfjähriger Junge mit einem Fahrrad aus Richtung Klever Straße auf dem Radweg der Straße Großen Haag. Ein unbekannter Autofahrer wollte von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Straße Großen Haag abbiegen. Der Junge bremste sein Fahrrad ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Klever Straße fort. Das Fahrzeug hatte eine dunkelgraue Farbe und möglicherweise ein niederländisches Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821/ 5040.