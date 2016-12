Uedemer „Büdchenzauber“ lädt zum entschleunigten Wochenende ein

UEDEM. „Angefangen haben wir mit nur einer Bude, wir sind schön gewachsen seitdem“, freut sich Werbering-Chefin Heidi Binn auf den „Büdchenzauber“ am kommenden Wochenende, Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember. Dann werden 18 Buden auf dem Marktplatz stehen und wieder für diese ganz besondere Atmosphäre in der Schustergemeinde sorgen, für die der „Büdchenzauber“ in der ganzen Region bekannt ist. Stress und Hektik bleiben außen vor, die Menschen bekommen eine wunderbare Gelegenheit zum Atem schöpfen und Innehalten.

„Die Buden sind alle schön geschmückt und bestückt; alles ist selbst gebacken, gehobelt, gefilzt, gestrickt und gesägt“, beschreibt Heidi Binn. Denn wie schon seit den Anfängen wird allergrößter Wert auf Handgemachtes gelegt. Vereine und Künstler tragen dazu wieder einmal bei und sind in Uedem stets gern gesehene Gäste.

„Gäste“ lautet das Stichwort – der „Büdchenzauber“ ist und bleibt für die Aussteller kostenlos, wie der Werbering, der die Veranstaltung gemeinsam mit der Gemeinde auf die Beine stellt, betont. Kleines, Feines und Nützliches rund um Weihnachten gibt es beim Familienzentrum Kunterbunt, beim St. Franziskus Kindergarten können die kleinen Besucher an beiden Tagen Lebkuchen selber mit Zuckerguss dekorieren, Marita Müller bietet Skulpturen aus Ton und Bronze an, Maria Kisters und Renate Heinen sind mit Strickwaren und Schmuck dabei, Schmuck haben auch Helga Welbers und Frau van Dülmen im Angebot, Holzarbeiten präsentiert Manuela Weyhofen, Familie Brücks ist mit handgefertigter Deko und Krippen vertreten, Schwibbögen bietet Marina Drofenik an, Stoffe und Patchwork gibt es bei Anne Beckers, Filzarbeiten bei Marita Fonk. Georg Münker taucht das Ganze wieder in ein zauberhaftes Licht.

Auch gastronomisch bleiben keine Wünsche offen. Der Werbering Uedem schenkt wieder roten und weißen Glühwein aus und bietet Grillwurst an, der Familienkreis Kolping sorgt für Reibekuchen und Reiner Scholten feuert den Holzofen für deftige „Flammküchle“ an. Bei Manulea Öllermann locken Waffeln und Würziges. Ein neues „Gesicht“ im Aussteller-Reigen ist das Café Konkret, das Plätzchen und selbst gemachte Marmelade anbietet. Eine Verlosung mit schönen Preisen gibt es beim DRK-Ortsverein Uedem. Die Ausstellung mit „egli-Figuren“ von Ursula Albers-Freytag wird an beiden Tagen im Hause Irene Lehmkuhl, Mühlenstraße 9, gezeigt. Hier werden auch Tee, Kaffee und Gebäck gereicht. „Bei diesen Figuren werden nur über die Mimik bestimmte Bibelszenen dargestellt“, erklärt Heidi Binn. Begleitet wird der „Büdchenzauber“ am Samstag sogar einen ganzen Tag lang von einem regionalen Radiosender. „Wir sind dann live auf Sendung“, so die Werbering-Chefin. Hier gibt es auch eine Verlosung für Kinder: Die können auf einen Knopf drücken – wenn es am Weihnachtsbaum leuchtet, bekommen sie einen Preis. „Am Bewährten halten wir gerne fest“: So darf „Streichelschaf“ Paul keinesfalls beim „Büdchenzauber“ fehlen. Familie van de Loo bringt ihn und andere tierische Gefährten für den „Streichelzoo“ mit – und auch Apfelsaft aus eigener Herstellung.

Beim „Büdchenzauber“ wird auch immer an die Menschen gedacht, denen es micht so gut geht. So verkauft die Jugendfeuerwehr Uedem wieder Tannenbäume für den guten Zweck. Der Werbering Uedem spendet 500 Euro (Erlös aus den Veranstaltungen) an Chrostoph Krause, den Pfarrer der Freien evangelischen Gemeinde Uedem. „Er hat über Jahre hinweg Projekte für die Jugendarbeit auf die Beine gestellt und im Rahmen der 1.150-Jahr-Feier den riesigen Klettermast für die Kinder aufgestellt“. erklärt Heidi Binn die Wahl des Werberings. Die Spende wird am Samstag, um 17 Uhr, an Christoph Krause übergeben.

Der „Büdchentauber“ ist am Samstag, ab 14 Uhr, und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Weithin sichtbar, weist die drei Meter große Nikolausfigur am Rathaus den Besuchern den Weg. „Er kommt gut an, es haben sich viele Menschen mit ihm fotografieren lassen“, sagt Binn. Der Mann im roten Anzug war vor ein paar Jahren eine Spende: „Wir haben ihn wieder in Gang gebracht.“ Sein menschliches Pendant besucht den „Büdchenzauber“ an beiden Tagen und hat süße Gaben für die Kinder dabei. Auch Engel „Engelbert“ ist auf dem Marktplatz anzutreffen.