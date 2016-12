Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmann begeisterten die Besucher in Goch

GOCH (CDS). Da strahlten die Kinder: Sie durften den Weihnachtsmann höchstpersönlich in seiner Hütte besuchen! Möglich gemacht haben das die Stadtwerke Goch. Mit der Unterstützung des Versorgers konnte der Mann im roten Kostüm an allen vier Tagen in einer prächtigen Hütte auf dem Gocher Weihnachtsmarkt Platz nehmen. Dort durften ihn die Kinder besuchen und bekamen zur Erinnerung an diesen besonderen Augenblick sogar noch ein Foto geschenkt. 250 kleine Besucher hatte der Weihnachtsmann in diesen vier Tagen. Und die Erinnerungsfotos mit ihm waren heiß begehrt. „Viele Eltern haben die Bilder bereits auf dem Weihnachtsmarkt abgeholt“, so Kristina Derks, von der Abteilung Marketing und Kommunikation. Seit dem vergangenen Montag liegen sie nun bei den Stadtwerken, Klever Straße 26-28, bereit. Wer bei allen seinen Weihnachtsvorbereitungen aber keine Zeit hat, sein Bild jetzt abzuholen, braucht sich keine Sorgen zu machen. „Wir bewahren die Fotos auf“, betont Kristina Derks. Eine Wiederholung der Weihnachtsmann-Aktion ist nun sehr wahrscheinlich: „Wir gehen stark davon aus, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet“, sagt Kristina Derks. Außerdem hieß es „Bummeln, schauen, Shoppen“ beim verkaufsoffenen Sonntag in der Weberstadt. Das alles war eingebettet in den Gocher Weihnachtsmarkt, der auf dem Marktplatz für besonderes Flair sorgte – auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte.

NN-Fotos: Rüdiger Dehnen