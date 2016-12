Waffenschrank mit Jagdlangwaffen und Luftgewehr entwendet

KLEVE. Am Mittwoch zwischen 14 und 18.15 Uhr hebelten unbekannte Täter am Treppkesweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten aus dem Keller einen 1,70 Meter hohen und 40 Zentimeter breiten Stahlschrank. In dem verschlossenen Schrank befanden sich drei Jagdlangwaffen, ein Luftgewehr sowie 40 Patronen für diese Waffen. Der Eigentümer hat eine Waffenbesitzkarte. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/ 5040.