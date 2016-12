Vereiste Fahrbahn: 62-jährige Autofahrerin kommt von der Spur ab

GELDERN. Eine 62-jährige Frau aus Geldern fuhr gestern Nachmittag, 5. Dezember, gegen 14.10 Uhr in einem Opel Corsa auf der Straße Zur Boeckelt in Richtung Geldern. Die 62-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer und einen Baum. Sie war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von Ersthelfern befreit werden. Die 62-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Unfallursache ist möglicherweise die tief stehende Sonne und die vereiste Fahrbahn. Die Straße Zur Boeckelt liegt außerhalb geschlossener Ortschaft und ist wenig befahren. Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.