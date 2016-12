geriet in Brand

UEDEM (ots). Am Markt geriet am Sonntag, 11. Dezember, gegen 19.30 Uhr, ein Backofenanhänger in Brand. Der Backofen wurde auf dem „Büdchenzauber“ bis etwa 18 Uhr mit Holzkohle betrieben. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Uedem gelöscht. Der Dachaufbau fing vermutlich aufgrund einer beschädigten Schornsteinummantelung Feuer.