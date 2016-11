Weihnachtsmarkt in der spätbarocken Parkanlage rund um Haus Issum

ISSUM. Traditionell am zweiten Adventwochenende findet der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt in der spätbarocken Parkanlage rund um Haus Issum und in der ehemaligen Ritterburg „Haus Issum“ statt. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 3. Dezember, von 15 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr mit seinem ganz besonderen Flair die großen und kleinen Besucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt durch Bürgermeister Clemens Brüx eröffnet. Im Anschluss daran präsentieren über 50 Aussteller ihre handwerklichen, künstlerischen und kulinarischen Angebote in den attraktiven gemeindeeigenen Holzhäuschen erstmals komplett im Park und, wie seit vielen Jahren, in der ehemaligen Ritterburg Haus Issum. Natürlich tragen auch die Schulen und Kindergärten mit ihren Darbietungen wieder zur weihnachtlichen Stimmung bei.

Neben vielen Ausstellern, die bereits seit Jahren auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sind, werden wieder einige neue Stände zu entdecken sein. Ausgesuchtes, qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk und eindrucksvolle Handarbeiten machen den besonderen Reiz dieses Weihnachtsmarktes im stimmungsvoll beleuchteten Rathauspark aus. Zum weihnachtlichen Sortiment gehören handgearbeitete Schmuckkerzen, Lampen, feinste Tischdecken, hochwertige Floristik, handgearbeiteter Baumschmuck aus Holz, handgefertigte Schwibbögen, Laternen und Pyramiden, Windspiele aus Metall, hochwertige Keramik, wunderschöner Schmuck, Holzspielzeug und, nicht zu vergessen, auch Kulinarisches wie Pralinen, Plätzchen, Marmeladen und Säfte aus eigener Herstellung.

Die Märchenerzählerin Mechthild Cuypers verzaubert mit ihren Geschichten rund um Hexen, Feen und Fabelwesen die kleinen und großen Besucher im extra hergerichteten Märchenzimmer. Natürlich lässt sich auch der Nikolaus den Issumer Weihnachtsmarkt nicht entgehen und kommt höchstpersönlich in den Rathauspark, um die großen und kleinen Besucher mit einer süßen Leckerei und der Verlosung von Weihnachtsbäumen zu erfreuen.

Erstmalig sind in diesem Jahr auch einige Hütten entlang der Wege im Rathauspark zu finden. Festlich geschmückt und schön beleuchtet unterstreichen sie das besondere Flair des Parks. Wie schon in den letzten Jahren steht hier wieder ein besonderer Hingucker, die Hütte der Kamelfarm am Niederrhein mit Trampeltieren und Eseln. Ganz in der Nähe laden die Pfadfinder alle Besucher in ihre große Jurte ein.

Caritative Vereine im Haus Issum

Im Haus Issum präsentieren sich in erster Linie die caritativen Vereine wie die evangelische Kirchengemeinde und die Bönninghardt-Schule als Förderschule des Kreises Wesel mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Sie alle arbeiten und verkaufen, um anderen zu helfen. Am Stand der Eine-Welt-Gruppe der Pfarrgemeinde St. Anna Issum-Sevelen wird neben den Eine-Welt-Geschenkartikeln auch „Issum Café“ aus fairem Handel angeboten. Die Eine-Welt-Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde Issum und der katholischen Pfarrgemeinde St. Anna Issum-Sevelen haben sich der Kaffeekampagne „Die Rheinische Affaire“ angeschlossen. Die Einnahmen der „Caritativen“ fließen ausschließlich den verschiedensten Fördermaßnahmen zu.

Die Issumerin Inge Grengel bietet im Haus Issum über 30 Sorten hausgemachte Marmelade. Neben der vitaminreichen Hagebutte finden sich hier auch so außergewöhnliche Sorten wie Löwenzahnblütenmarmelade mit Orange und Zitrone oder Ebereschengelee und andere Wildfruchtsorten. Wie auch bereits im letzten Jahr wird der Förderverein der Brüder-Grimm-Schule mit den kleinen Besuchern Hexenhäuschen basteln.

Martin Nockmann aus Issum verkauft handgearbeitete Schwibbögen, Laternen und Pyramiden an seinem Stand. Die Sevelener Künstlerin Welli Gossen bietet künstlerisch hochwertige Einzelstücke für die Dame an, unter anderem Schals, Taschen, Jacken sowie dazu passende Accessoires.

Es duftet nach Aromen der Weihnachtszeit – gebrannte Mandeln, Glühwein, heiße Schokolade, Grünkohl, Erbsensuppe, Reibekuchen und Crêpes. Die Christliche Gemeinde Issum bietet köstliche Falafel, ein orientalisches fleischloses Gericht aus einem Kichererbsenpüree an. Im Zelt der Christlichen Gemeinde Issum befindet sich auch ein großer Büchermarkt. Der Rotary Club Geldern backt hier nun schon zum fünften Mal leckere Waffeln und bietet heißen Kaffee an. Erneut werden die Bruttoerlöse –alle Kosten werden von den Rotariern getragen – der Aktion „Christkind aktiv“ der Kirchengemeinde St. Anna Issum/Sevelen übergeben. Bedürftige Familien, die sich kein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder leisten können, erhalten rechtzeitig vor den Feiertagen ein Weihnachtspäckchen.

Viele geschmückte Weihnachtsbäume zieren den Issumer Ortskern und natürlich auch den Weihnachtsmarkt. Der gesamte Weihnachtsschmuck wurde von den Kindern der Issumer Kindergärten und Grundschulen liebevoll gebastelt und an den Bäumen angebracht. Das zweite Adventwochenende ist wie immer Treffpunkt für Familien und Freunde in Issum.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 4. Dezember, werden außerdem die örtlichen Geschäfte ihre Türen öffnen und ihre attraktiven Angebote und ein reichhaltiges und vielseitiges Warenangebot präsentieren. In heimeliger Atmosphäre wird zum Bummeln und Stöbern eingeladen.