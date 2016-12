Tankstellenraub in Goch: Niederländische Polizei fasst Täter

GOCH (ots). Zwei maskierte Täter hatten im September eine Tankstelle am Nord­ring überfallen. Sie bedrohten eine Angestellte und einen Kunden mit Schusswaffen. Da die Tresorkasse nicht geöffnet werden konnte, entwendeten sie mehrere Packungen Zigaretten. Die Polizei Venlo/NL nahm im Oktober einen 19-jährigen Mann aus Siebengewald/NL wegen einer anderen Straftat fest. Auf seinem sichergestellten Handy fanden die Beamten ein Foto von einer bewaffneten maskierten Person sowie ein Foto von einer Landkarte, auf der drei Tankstellen in den Kreisen Kleve und Viersen markiert waren. Die Beamten informierten daraufhin die deutsche Polizei und konnten so einen Zusammenhang mit dem Tankstellenraub in Goch herstellen. Der 19-Jährige gab den Überfall in Goch zu. Er wurde gegen Auflagen und mit einer elektronischen Fußfessel aus der niederländischen Untersuchungshaft entlassen. Der zweite Täter ist auch durch die niederländische Polizei ermittelt worden. Es handelt sich dabei um einen zur Tatzeit 16-jährigen Jugendlichen aus Venray/NL. Er war ebenfalls in den Niederlanden festgenommen worden.