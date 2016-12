Spähanrufe im Kreis Kleve: Mann gab sich als Polizist aus

KREIS KLEVE. Mehrere Bürger aus dem Kreis Kleve meldeten sich am Montag, 5. Dezember, bei der Polizei, weil sie einen Spähanruf bekommen hatten. Der unbekannte Anrufer hatte sich als Polizist ausgegeben und wollte persönliche Daten wissen. Er fragte unter abderem nach der Zahl der Hausbewohner und wie sich die Bewohner vor Einbrechern schützen. In einem Fall zeigte das Telefon die nicht existierende Rufnummer 02821/110 an. Aktuell gab es diese Anrufe in Emmerich, Kleve und Goch. Die Polizei rät: „Seien Sie vorsichtig, wenn von Unbekannten am Telefon nach persönlichen Informationen gefragt wird. Geben Sie Unbekannten keine Auskünfte.“