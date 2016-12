Rocklegenden und Youtube-Starts in Xanten dabei

XANTEN. Das Festivalgelände im Xantener Park am Ostwall dürfte im Sommer 2017 wieder zum Mekka von tausenden Musikfans werden. Bereits jetzt verraten Organisatoren die ersten Highlights, die zwischen dem 7. und 16. Juli auf der riesigen 14 mal 12 Meter großen Open Air Bühne auftreten werden.

Den Anfang macht am Freitag, 7. Juli der Soulsänger und Songwriter Max Mutzke & Band. Sein aktueller Hit „Welt hinter Glas“ läuft bei allen Radiosendern im Dauereinsatz. Comedian Michael Mittermeier mag es Wild. Und so lautet auch der Name seines neuen Bühnenprogramms, mit dem der Rock’n’Roller der deutschen Stand Up Comedy am 11. Juli nach Xanten kommt.

Am zweiten Wochenende kommt die britische Rocklegende Barclay James Harvest und tags drauf Deutschlands erfolgreichstes Zwillingspaar Die Lochis in die Domstadt. Die Teenager-Idole erlangten höchstePopularität durch ihre Videos in sämtlichen Online-Kanälen. Roman und Heiko haben als Musik- und Comedyduo nicht nur die Internetplattform erobert, sondern konnten bereits auf ihren Touren durch ganz Deutschland und Österreich eine riesige Fangemeinde für sich gewinnen. Ihr Debütalbum „Zwilling“ hat in kürzester Zeit Platz eins der deutschen Albumcharts geschafft.

„Das Festival bringt in diesem Sommer echte Highlights – und zwar für alle Generationen.“ freut sich Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, der auch 2017 wieder die Schirmherrschaft der Sommermusik übernimmt. „Wir sind mächtig stolz, dass wir die Termine mit den Stars so hinbekommen haben“ freut sich Günter vom Dorp, künstlerischer Leiter der Sommermusik. „In den nächsten Tagen werden wir weitere Konzerte im Rahmen der Sommermusik bekannt geben.“

Der Vorverkauf läuft bereits. Weitere Infos auf www.sommermusik-xanten.de. Karten gibt‘s bei den bekannten Vorverkaufsstellen.