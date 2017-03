Lise-Meitner-Gymnasium gewinnt zwei Preise im Schulwettbewerb

GELDERN. Mit einer feierlichen Preisverleihung im Ministerium für Schule und Weiterbildung wurden in Düsseldorf die Preisträger des Schulwettbewerbs Go Ahead gekürt. Der von der Unfallkasse NRW ausgeschriebene Kreativwettbewerb stieß auch in diesem Jahr wieder auf einen beachtlichen Zuspruch: 978 Schüler beteiligten sich mit 203 Kurzgeschichten, Songs beziehungsweise Songtexten, Fotostorys und Videoclips.

NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann ist Schirmherrin des Wettbewerbs der dazu beiträgt, dass Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung an immer mehr Schulen feste Bestandteile des Schulprogramms werden. Zusammen mit Ludwig Hecke, Staatsekretär im NRW-Schulministerium, überreichte der Vorstandsvorsitzende der Unfallkasse, Uwe Meyeringh, den jugendlichen Gewinnern ihre Preise und Urkunden. Die Unfallkasse NRW stellt jährlich Preisgelder von insgesamt 4.000 Euro zur Verfügung. Meyeringh betonte während der Veranstaltung die Intention des Wettbewerbs. Viele Schüler setzten sich so im Unterricht mit dem Thema Sicherheit beim Radfahren auseinander.

Helga Lüngen, Geschäftsführerin der ZNS Hannelore Kohl Stiftung, überreichte den Sonderpreis der Stiftung für die engagierteste Schule. Alle Gewinner sowie die Teilnehmerklassen und -gruppen wurden auf der Wettbewerbs-Webseite http://www.go-ahead-wettbewerb.de/gewinner-in-nrw.html veröffentlicht.

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern kann sich über den Sonderpreis ZNS sowie den ersten Platz in der Kategorie Videoclip/Fotostory mit der Fotostory der 9. Klasse „Go Ahead – Sicher mit dem Fahrrad unterwegs“ freuen. Ruken Simsek, Marie Verhoeven, Thivyankana Vijayasuresh, Caroline Wentzel, Diana Widera und Ayse Yazaydin hatten unter der Leitung von Anke Soppa im Kunstunterricht der neunten Klasse ein digitales Magazin zum Thema: Helm auf beim Fahrradfahren gestaltet.

Alle neunten Klassen des letzten Schuljahres hatten unter der Leitung der drei Kunstlehrer: Anke Soppa, Katharina Magiera und Jörg Möller Videoclips oder Fotostories eingereicht. Für die zahlreiche Teilnahme am Wettbewerb bekam das Lise-Meitner-Gymnasium einen Sonderpreis, dotiert mit 500 Euro. Mit dem Geld erwarb der Fachbereich Kunst eine digitale Kamera, um an weiteren Wettbewerben teilzunehmen.