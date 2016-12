Schwerer Unfall auf der B9 in Goch – zwei Autofahrer verletzt

PFALZDORF (ots). Ein 21-jähriger Mann aus Kleve fuhr am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 7.05 Uhr, in einem Toyota Corolla – laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien – auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) in Richtung Goch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 21-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, den ein 62-jähriger Mann aus Goch fuhr. Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurden mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Ersthelferin erlitt einen Schock. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt. Die B 9 war bis gegen 8.30 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Auf der Fahrbahn an der Unfallstelle wurden eine Zigarettenschachtel und eine kleine Dose gefunden, in denen sich Tabletten und ein weißes Pulver befanden. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.